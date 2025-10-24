Via Sauro chiude, è rivoluzione viabilità. Lavori al ponte e al sottopasso pedonale

Sarà un mese complicato per la viabilità nella zona del porto antico. Via Nazario Sauro, infatti, che già in condizioni normali rappresenta un imbuto di traffico nelle ore di punta, si prepara a chiudere completamente. Lunedì 27 ottobre scatterà infatti l’interdizione totale al transito, veicolare e pedonale, per consentire i lavori di potenziamento del ponte ferroviario RFI e la costruzione del nuovo sottopasso pedonale che collegherà la Darsena Borghese al cosiddetto Borgo del Faro.

Si tratta di un’arteria strategica: su via Nazario Sauro confluisce il traffico in uscita dal centro storico, soprattutto da chi scende dalla Rocca Malatestiana verso la rotatoria della Liscia, ma anche dai veicoli che arrivano dal porto, trattandosi della via principale di collegamento con viale Adriatico. Con la chiusura, inevitabilmente, ci saranno rallentamenti e deviazioni. Nello specifico l’ordinanza n. 569 del 21 ottobre dispone la chiusura del tratto compreso tra via Caduti del Mare e via della Fortezza fino al 30 novembre, per permettere la realizzazione dei micropali e della spalla che sosterranno il nuovo ponte ferroviario. Il traffico proveniente da via Caduti del Mare verrà deviato su via della Marina, mentre chi arriva dal Lido potrà raggiungere il centro percorrendo via XIII Settembre o via Dante Alighieri.

Anche pedoni e ciclisti dovranno servirsi di percorsi alternativi lungo la banchina portuale o le vie interne. Il Borgo del Faro è il piccolo nucleo di case e attività affacciate sulla banchina sud del porto, un luogo suggestivo ma oggi isolato rispetto alla Darsena e al centro. Con il nuovo camminamento chi passeggia lungo la Darsena Borghese potrà attraversare sotto i binari e raggiungere direttamente il porto canale, senza barriere né deviazioni.

"Con questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari – entriamo nella fase operativa di un cantiere di grande valore strategico. Oltre al potenziamento della linea ferroviaria, Fano beneficerà di un’opera che cambierà il volto della zona porto: è un lavoro complesso, ma necessario per costruire una Fano moderna e accessibile".

L’assessore alla Mobilità Alessio Curzi sottolinea che l’impatto sulla circolazione sarà contenuto: "Si chiude solo il tratto interessato dai lavori, il resto della viabilità resta invariato. La segnaletica provvisoria garantirà chiarezza e sicurezza".

Dopo questa prima fase, il cronoprogramma di RFI prevede la chiusura di via Gentile da Fabriano da gennaio a maggio 2026 per la sostituzione del ponte in acciaio sul porto canale. L’intero progetto si concluderà nel 2028, completando la riqualificazione strutturale e funzionale dei ponti ferroviari cittadini.

