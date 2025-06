Viabilità, parcheggi e navette. Come muoversi attorno alla manifestazione

Adriatic Sound Festival, informazioni utili su viabilità, parcheggi e navette. Da ieri fino a sabato l’aeroporto è chiuso e i voli sospesi, l’elisoccorso è stato spostato all’area sportiva Montesi di Sant’Orso. Per venerdì e sabato cambio della viabilità su via Mattei dalle 14 alle 2.30: si potrà percorrere solo in direzione monte-mare nel tratto compreso tra la rotatoria di via Papiria e quella di via Montalcini (zona Tombaccia). Chi viene da Marotta prosegue sulla Statale 16, via XII Settembre, viale Gramsci, via Roma e poi segue la segnaletica. Nessun cambiamento per chi arriva da Pesaro. Chiusa al traffico, esclusi i residenti, via della Colonna, vietata la sosta nell’area del vecchio aeroporto lato Vallato. Il parcheggio di "Nuotiamo" sarà chiuso dalle 13 di venerdì con l’unica eccezione per gli atleti agonisti della Fanum Fortunae Nuoto (muniti di pass fino alle 20 di venerdì) e per gli organizzatori del Festival per entrambe le giornate. Disponibili il parcheggio adiacente all’evento, con ingresso da via Mattei, e il parcheggio della Cooperativa Tre Ponti (uscita superstrada Fano sud) dove è prevista anche un’area sosta camper. Consigliato il servizio navetta: da Pesaro, dalla stazione (14-24 costo andata e ritorno 5,40 euro); da Fano: al Lido-porto di Fano (fronte faro), alla stazione ferroviaria e alla cooperativa Tre Ponti (14-24, costo andata e ritorno 2,70 euro). I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, oppure in loco alla biglietteria del Festival.