Viaggio inclusivo da Fano a Rastatt: la solidarietà oltreconfine

Fano, 18 settembre 2023 – “Si riparte finalmente per Rastatt con il progetto "Foresta nera - Mare blu" per un nuovo scambio di esperienze di inclusione per le persone con disabilità". Così l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Fano, Dimitri Tinti, ha salutato i partecipanti che sono partiti l’altro ieri in bus alla volta di Rastatt, città tedesca gemellata con Fano, nell’ambito di uno dei progetti di scambio più lunghi e qualificanti messi in atto dalle due amministrazioni comunali.

Più di una ventina di fanesi, tra ragazzi con disabilità, accompagnatori e responsabili, guidati di Simona Rabbi, fanno parte di questo viaggio che riprende dopo qualche anno di pausa e che ha come obiettivo quello di intrecciare relazioni anche nel settore della disabilità. Per una settimana i fanesi si intratterranno con i loro coetanei di Rastatt, intessendo nuove conoscenze e amicizie, integrandosi pertanto in un ambito sociale più vasto. Non a caso il progetto è stato significativamente battezzato "Foresta Nera – Mare Blu" in un collegamento ideale tra i boschi e la natura di quella regione tedesca, il Baden Württemberg, dove si trova Rastatt e il Mare Adriatico sul quale si affaccia la nostra città. Un’iniziativa, nel quadro dei rapporti di gemellaggio tra Fano e Rastatt la quale, a differenza di altri partenariati, ha resistito più degli altri, smentendo anche i più scettici. Nel 2019, infatti, è stato tagliato e giustamente festeggiato il traguardo dei 20 anni di scambi e ci si avvia ormai verso il venticinquennale. Nata da un’idea di Paolo Carosa, infaticabile operatore sociale italiano a Rastatt, sostenuta dalla Caritas e dalla Lebenshilfe, nonché dalle due amministrazioni comunali e ora anche da Amici Senza Frontiere, "Foresta Nera – Mare Blu" è una sfida vinta in uno dei settori sociali più delicati e difficili.

Questo grazie anche al contributo che diverse associazioni fanesi hanno portato, dall’associazione genitori con figli con handicap ( AGFI ex AGFH), a Libera il Tempo, dal Centro Margherita di Pergola, al CTL di San Lazzaro, a Casa Penelope e a Nuovi Orizzonti. A sottolineare sia l’importanza e il valore che il Comune di Fano attribuisce a questo scambio, anche il sindaco Massimo Seri partirà domani alla volta di Rastatt per incontrarsi con il suo collega Hans Jurgen Putsch e fare visita ai due gruppi.