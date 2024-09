"Viale Battisti, via aiuole e sedute. Il waterfront è tutto sbagliato"

"Via le aiuole e le sedute in viale Battisti, impedirebbero il passaggio dei grandi yatch". Il Comune sta mettendo mano alla variante al Waterfront di Sassonia per il tratto finale di viale Battisti, da via Dante Alighieri a viale Adriatico. "Saranno comunque riqualificati entrambi i marciapiedi – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – e sul lato sud della strada proseguirà la pista ciclabile". Altro impegno della giunta Serfilippi era quello di rivede la scelta degli alberi per il bosco previsto a fianco della fontana a terra. "Se ne sta occupando l’agronomo – spiega Ilari – l’intenzione è quella di evitare i pini marittimi (scelti in precedenza) che potrebbero creare problemi con il fogliame e con le radici: gli aghi potrebbero otturare gli scarichi della fontana e l’apparato radicale rompere i manufatti appena realizzati". La giunta Serfilippi subito dopo il suo insediamento ha interrotto il cantiere, ancora incompleto, per luglio e agosto annunciandone la ripresa per metà settembre. Ha anche deciso la riapertura della passeggiata di Sassonia e pavimentato l’accesso alla spiaggia lato Bagni Maurizio, per consentire il passaggio a pedoni e disabili. Un cantiere che fin dall’inizio Serfilippi aveva definito "problematico più di quanto ci potessimo immaginare, con interventi da rivedere e pieno errori di valutazione da parte di chi ci ha preceduto". Il nuovo Waterfront dovrà essere pronto prima della stagione estiva 2025.

an. mar.