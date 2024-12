‘Vibrazioni nascoste’ . Ecco il calendario della Scuola del Libro

Si chiama ‘Vibrazioni nascoste 2025’ ed è un calendario artistico realizzato dai ragazzi della Scuola del Libro di Urbino in collaborazione dall’Ideostampa di Calcinelli "Dopo aver fatto una visita nella nostra azienda, durante la quale sono state spiegate loro tutte le fasi delle lavorazioni tipografiche – racconta Alfio Magnesi di Ideostampa, ex alunno del liceo feltresco – gli studenti hanno progettato e realizzato un calendario nel quale hanno visualizzato con grafica e immagini, per ogni mese, un testo musicale, in modo originalissimo". Ne è scaturito, così, il mese di gennaio con la ‘Ballata dell’amore cieco’ di De Andrè; febbraio con ‘Just Tonight’ dei Pretty Reckless; marzo con ‘Fix you’ dei Coldplay; giugno con ‘Bloody Mary’ di Lady Gaga e così via, fino ad arrivare a dicembre e al brano ‘Cake’ di Melanie Martinez. Con la particolarità che accanto alle bellissime immagini sono inseriti dei codici Qr che consentono al pubblico di ascoltare le melodie che hanno ispirato i ragazzi nella realizzazione degli artefatti grafici, rendendone "meno nascoste le vibrazioni". La dirigente della Scuola del Libro Lucia Nonni afferma: "Il calendario realizzato rappresenta una creazione artistica unica, una fusione di linguaggi diversi, che si intrecciano e condizionano l’uno con l’altro, rendendo il messaggio finale più forte e potente. Del resto, dalla notte dei tempi, musica e arte sono profondamente interconnesse e oggi, con le tecnologie disponibili, questi dialogo è ancora più immediato. Complimenti ai giovani artisti, alla professoressa Stefania Beligni tutor del progetto e all’intero consiglio di classe. E grazie a Ideostampa per quest’occasione e per quelle che nel futuro matureranno". Un’azienda, Ideostampa, che spesso promuove le competenze creative del territorio.

Sandro Franceschetti