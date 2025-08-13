Video porno sul pannello turistico di Fano: mistero, sconcerto e polemiche

Fano (Pesaro e Urbino) 13 agosto 2025 - Questa mattina, poco dopo le 5.30, una residente di Fano ha notato qualcosa di decisamente insolito sul totem multimediale del Lido.

Cosa è successo? La spiegazione del Comune

Durante la sua consueta passeggiata col cane, la donna ha visto che il grande schermo interattivo – solitamente dedicato a immagini della città e informazioni turistiche – stava trasmettendo un video pornografico. Ha immediatamente segnalato l’episodio alla polizia, che, secondo quanto riferito dalla figlia in un post social, è rimasta “interdetta” di fronte alla scena.

Il caso ha presto assunto contorni ancora più singolari. In rete sta circolando un video, girato in quello stesso punto, che mostra chiaramente lo schermo con le stesse immagini di sesso esplicito, ma in un contesto serale. Nel filmato si sentono voci maschili ridere mentre riprendono il totem e le persone che passano nelle vicinanze. Un dettaglio che fa pensare che il contenuto possa essere rimasto in proiezione per diverse ore.

Il totem in questione, collegato a Visit Fano, nelle ultime settimane, aveva già manifestato problemi tecnici: lo schermo era perlopiù nero, con immagini sovrapposte e frammenti che si spostavano da un angolo all’altro, tipico difetto di un Ledwall danneggiato. Una situazione che sembrava averlo messo fuori uso. Invece, ieri – paradossalmente – il display è tornato a funzionare “alla perfezione”, ma con contenuti del tutto estranei e inappropriati per uno spazio pubblico.

Le verifiche tecniche e di sicurezza informatica dovranno ora stabilire se si sia trattato di un attacco esterno, di una manomissione o di un errore nella gestione del sistema. Intanto il video e la segnalazione social continuano a circolare, alimentando sconcerto, curiosità e tanta ironia in città.