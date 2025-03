Villa Rinalducci in gestione per due spiccioli. Eppure la proprietà aveva 17 milioni di debiti

di Antonella MarchionniC’era una volta una società immobiliare con 17 milioni di debiti che possedeva Villa Rinalducci a Rosciano, scelta da tanti come scenario per matrimoni da favola. La società, amministrata da Giuliano Carnaroli (ex Teamsystem) fallì e la dimora del ‘700, compresi i 22 ettari di terreno, poco prima del fallimento, venne data in affitto al figlio Matteo per un canone annuo di appena 18mila euro fino al 2046. Ma il tribunale civile, giovedì scorso, con una sentenza che ha definito un’azione revocatoria ordinaria, ha detto no, non si può fare, perché l’operazione è stata compiuta "in frode e in danno dei creditori".

La società fallita è la Marche Style srl, amministrata da Carnaroli senior, il fallimento risale al 13 dicembre 2019. Sette mesi prima quando, secondo la curatela fallimentare della società (rappresentata dal curatore Marcello Vitali, avvocato Chiara Amadori) alle parti avrebbe dovuto essere nota la situazione di difficoltà economica nella quale versava la parte locatrice, venne stipulato un contratto di affitto con la società Montegiove Resort amministrata, appunto, da Carnaroli junior e rappresentata dall’avvocato Marco Cassiani. È stata la curatela del fallimento Marche Style srl "proprietaria", a seguito dell’apertura della procedura, di Villa Rinalducci, a proporre l’azione nei confronti della società Montegiove Resort, affittuaria, per ottenere la revoca (o, meglio, l’inefficacia solo nei suoi confronti) del contratto di locazione stipulato tra la Marche Style quando ancora non era stato dichiarato il fallimento e la Montegiove.

La curatela ha sostenuto che la durata del contratto era eccessiva (fino al 2046), il corrispettivo troppo basso e che, per questo, si fosse creato un pregiudizio per i creditori della società fallita. A insospettire la curatela anche il fatto che il contratto fosse stato stipulato tra padre e figlio a un prezzo di favore e fuori mercato solo 7 mesi prima del fallimento. La Montegiove Resort ha sostenuto, al contrario, che il contratto in realtà era stato stipulato nel 2016, quando la Marche Style non aveva ancora problemi e che il 15 maggio 2019 era avvenuta solo la sua trascrizione con atto notarile e che quindi l’azione sarebbe stata ormai prescritta. E comunque, la durata della locazione turistico alberghiera, non avrebbe potuto essere inferiore a 18 anni, che il canone era congruo perché la Montegiove utilizzava la struttura solo per 4 mesi estivi e oltre ai 18mila euro all’anno avrebbe dovuto provvedere a proprie spese alla ristrutturazione e manutenzione.

"La sentenza del tribunale di Pesaro che ha dichiarato inefficace il contratto di locazione stipulato tra la Montegiove Resort e la società fallita nei soli confronti della curatela fallimentare non è immediatamente esecutiva se non per quanto riguarda le spese processuali – precisa l’avvocato Cassiani -: quindi, tutti gli eventi programmati dalla mia assistita si terranno regolarmente e l’attività del resort non verrà in alcun modo compromessa. In ogni caso stiamo valutando se proporre appello contro la decisione, che non condividiamo. Non escludo che, nelle more del giudizio, non si riesca a raggiungere un accordo con la curatela fallimentare per la rideterminazione dell’importo del canone e della durata della locazione, visto che è anche nell’interesse dei creditori mantenere in vita un contratto che consente alla procedura di percepire del denaro piuttosto che lasciare improduttivo e abbandonato un complesso di importante rilievo storico".