Violentò donna sul lungomare, 53enne patteggia

FANOHa patteggiato una pena di un anno e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale (derubricata nell’ipotesi della più lieve entità prevista dall’ultimo comma dell’articolo 609 bis del codice penale). E la sospensione della pena è subordinata allo svolgimento di corsi per uomini maltrattanti con un programma di recupero per uomini violenti. Ieri mattina il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento di un 53enne di Fano, assistito dall’avvocato Roberto Ginesi, che era stato accusato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una donna sudamericana di 47 anni. La donna, assistita dall’avvocato Ludovico Gamberini del foro di Bologna, si era costituita parte civile.

"Prendiamo atto – commenta il legale della donna - della scelta processuale di patteggiare, che dimostra un riconoscimento da parte dell’imputato della correttezza delle ricostruzioni fatte in sede di indagini". L’episodio era avvenuto nell’estate di due anni fa, nei pressi della Sassonia, sul lungomare di Fano. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe condotto la 47enne nella propria auto e le avrebbe usato violenza anche provocandole dei lividi. I due si erano conosciuti poco prima. La donna si era poi recata al pronto soccorso e, non conoscendo l’identità dell’uomo che l’aveva aggredita, inizialmente aveva presentato denuncia contro ignoti. Sono state le successive indagini della polizia a individuare il 53enne. Gli investigatori avevano visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso anche il riconoscimento della targa dell’auto. Dai filmati sarebbero emersi anche momenti di tensione tra i due, con segni di strattonamenti. La donna aveva raccontato di essere stata costretta a compiere atti sessuali mentre il 53enne si era difeso negando qualsiasi rapporto intimo. Secondo la ricostruzione fatta dalla difesa la donna aveva bevuto e i lividi riportati sarebbero riconducibili agli sforzi fatti per aiutarla a raggiungere l’ingresso della sua abitazione.

Ant.Mar.