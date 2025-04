Violento tamponamento a catena. Quattro feriti in superstrada

È di quattro feriti il bilancio del grave incidente (foto) avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9, sulla SS 73 bis, nel tratto di superstrada compreso tra le uscite di Lucrezia di Cartoceto e Bellocchi di Fano, in direzione mare. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Cagli, quattro autovetture sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento a catena.

L’impatto è stato tale da richiedere l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza l’area. Una delle persone coinvolte nello schianto, in condizioni più serie, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dall’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze. Gli altri tre feriti invece sono stati trasportati in ambulanza agli ospedali del territorio.

La corsia est della superstrada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi, provocando pesanti rallentamenti al traffico.