Violenza sulle donne, domani a San Costanzo incontro con gli esperti di Polizia e Procura

San Costanzo (Pu), 24 novembre 2024 – E’ un incontro pubblico con gli esperti di polizia, della Procura e di un centro di accoglienza, l’iniziativa organizzata dal Comune di San Costanzo per domani, lunedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento, dal titolo “Vivi-Amo senza paura”, si terrà alle 21 alla sala consiliare “Filippo Montesi”. Dopo l’introduzione dell’assessore ai servizi sociali Gessica Vitali e dell’assessore alle pari opportunità Francesca Porcu, prenderanno la parola Sonia Patriarca e Sara Piccini del centro antiviolenza “Parla con noi”; il vice questore Stefano Seretti, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato di Fano; e il maresciallo capo dei carabinieri Filippo Cupi, in forza alla Procura della Repubblica di Pesaro.

Al termine, le conclusioni del sindaco Domenico Carbone, che anticipa: “La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dev’essere un’occasione di riflessione ed è questo il motivo per cui come Amministrazione comunale abbiamo deciso di organizzare una serata di approfondimento, che sarà intervallata da momenti musicali con la voce di Elisa Goffi accompagnata dalla chitarra di Nicolas Micheli".

L’assessore Vitali aggiunge: “Pensiamo sia giusto dare importanza al tema, proponendo una riflessione oltre la superficie della cronaca e lo abbiamo voluto fare chiamando esperti. Ascolteremo le testimonianze delle operatrici del centro antiviolenza, verrà approfondito il tema dell’atteggiamento psicologico dell’uomo maltrattante, nonché la procedura dettata dal Codice Rosso. L’obiettivo principale è quello di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete dei servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi ai quali rivolgersi per chiedere aiuto”.