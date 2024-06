Violenze allo Sportpark e in centro Pugno duro: piovono Daspo urbani

Fano, 1 giugno 2024 – Avevano aggredito un giovane tunisino allo Sport Park lo scorso 29 marzo e per rendere le minacce più credibili avevano tirato fuori anche un coltello.

Gli avevano dato una testata e gli avevano spruzzato contro dello spray urticante. Ora la polizia li ha identificati e per loro è scattata l’accusa di minaccia e lesioni personali aggravate.

Si tratta di due cittadini egiziani, una ragazza italiana e un’altra persona sulla cui identità la polizia sta ancora indagando. D’ora in poi, per tutti loro sarà divieto assoluto di movida. Per intervento del Questore, infatti, dovranno girare al largo non solo dallo Sport Park ma anche da tutti i bar, fast food, circoli, discoteche e disco-pub e, in genere, da tutti i locali pubblici dove si somministrano bevande alcoliche, dalle 19 e fino all’orario di chiusura. Nei confronti di alcuni di loro, infatti, è stato emesso da parte del Questore di Pesaro Francesca Montereali il cosiddetto Daspo urbano (più propriamente chiamato Dacur, ossia divieto di accesso alle aree urbane) mentre per gli altri la misura di prevenzione applicata è quella dell’avviso orale.

L’attività condotta nelle ultime settimane dalla Divisione Anticrimine della Questura di Pesaro e Urbino, diretta dal primo dirigente Giovanni Accardo, è stata molto capillare, con l’obiettivo di prevenire eventi che negli ultimi tempi hanno destato una forte preoccupazione tra i cittadini. I fatti dello Sport Park del 29 marzo, infatti, avevano avuto un seguito piuttosto violento. Il giorno dopo l’aggressione, infatti, un gruppo di ragazzini, tra cui i due egiziani coinvolti nell’aggressione allo Sport Park avevano incontrato in centro il fratello maggiore del tunisino aggredito la sera prima e ne era scattata una rissa che tuttavia non è rimasta impunita. Anche in questo caso sono stati emessi due avvisi orali ai minori tunisini che sono ospitati in altrettanti centri per minori non accompagnati della provincia.

E’ stato adottato anche un avviso orale ad un cittadino tunisino. Sono stati emessi due ulteriori avvisi orali nei confronti di due persone a cui era già stato comminato il divieto di ritorno a Fano: si tratta di un tunisino ed un egiziano. Non solo i fatti dello Sport Park ma anche, molteplici, episodi di violenza in pieno centro. Anche la zona del Pincio era stata al centro, infatti, nelle ultime settimane, di fatti che avevano scatenato allarme e paura tra i cittadini. Anche in questo caso le attività condotte dalla Divisione Anticriminine sono andate nella direzione di scongiurare il ripetersi di eventi pericolosi e hanno portato all’emissione, in totale, di 13 provvedimenti nei confronti dei protagonisti delle aggressioni avvenute negli ultimi mesi in zona Pincio e nel centro storico di Fano.

L’obiettivo è appunto quello della prevenzione di condotte violente, criminose o comunque pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia e a tutela della serenità dei cittadini. Per i fatti accaduti a Fano, sono stati emessi in tutto 7 avvisi orali e 6 Daspo urbani. Tutti i soggetti sono segnalati per reati contro il patrimonio, risse, lo spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti, in ambito domestico o fuori dai locali pubblici. Si tratta di giovani cittadini magrebini e i fatti violenti erano stati compiuti nel cuore della città, in pieno giorno. Ci sono anche delle riprese da parte degli impianti di videosorveglianza e che, in alcuni casi, erano diventati virali sul web.