Virtus, ma che peccato. La Coppa Italia va a Palmi

SMARTSYSTEM : Partenio 3, Roberti 20, Focosi 7, Dimitrov 22, Merlo 12, Maletto 0, Galdenzi 4, Raffa (L), Margutti 4, Mazzon 0, Gori 0. N.E. Uguccioni. All. Mastrangelo.

OMIFER PALMI: Cottarelli 4, Corrado 25, Gitto 8, Stabrawa 35, Carbone 3, Maccarone 5, Donati (L), Russo 0. N.E. Iovieno, Amato, Rau, Pellegrino. All. Porcino.

Arbitri: Giglio, Jacobacci.

Parziali: 25-27 (35’), 21-25 (30’), 34-32 (47’), 16-25 (30’).

La Coppa Italia di serie A3 va a Palmi. L’OmiFer in finale davanti a un PalaAllende sold-out batte i padroni di casa della Smartsystem per 3-1. I calabresi vanno avanti due set a zero, il terzo è una maratona che finisce 34-32. La gara si riapre. Ma nell’ultimo parziale la Virtus crolla. E’ un botta e risposta soprattutto tra i due opposti. Da una parte Dimitrov e dall’altra l’ex di turno Stabrawa. Gli ospiti hanno la possibilità di andare sul + 4, ma Roberti suona la carica. La Virtus aggancia sul 20 pari. Da quel momento il match si accende. I locali sul 22-23 hanno la chance di chiudere, ma i calabresi non mollano la presa. Si arriva sul pericoloso 25-25. La zampata del polacco dell’Omifer chiude la contesa. Dopo una battaglia di 35’ il set è appannaggio degli ospiti, una bella botta che i biancorossi accusano. Nel secondo Palmi viaggia pimpante, in battuta fa male e il muro si alza sull’attacco dei fanesi. Dalla prima linea pare che gli ospiti siano in stato di grazia (6-13). Coach Mastrangelo le prova tutte. Butta in campo Galdenzi. E proprio il centrale locale accorcia le distanze. La Smartsystem arriva fino a -3. Il pubblico, caldissimo, incita i propri beniamini nel momento più critico del match. Ma Stabrawa è scatenato. Fano non riesce a fermarlo. In realtà Palmi non fa nulla di così speciale, ma il team del presidente Cennerilli è in bambola e in questa frazione si dimentica del muro. L’Omifer amministra dall’inizio il vantaggio, gestendolo fino alla fine: è 0-2 per i calabresi. Nel terzo succede di tutto. La Smartsystem sembra che si sia sbloccata (9-5) con un muro di Focosi. Il pubblico si accende. Dimitrov ritrova continuità in attacco. Ma sul più bello torna la prepotenza del polacco (12-11). L’aggancio è sul 14-14. La Virtus resta lucida e sul 18-15 capitan Raffa chiama a raccolta i supporter sugli spalti. Sul 22-19 di Roberti Fano ha la ghiotta chance di riaprire la gara. Ma Palmi reagisce (24-24). Si va ai vantaggi. E’ battaglia vera 32-32. Ma con il muro la Virtus posticipa la festa ai calabresi. Nel quarto periodo di gioco la Smarsystem crolla. Non ha più energia e testa. L’Omifer prende in pugno la frazione fin dalle prime battute (11-19). I calabresi sono + 8: una infinità. I fanesi arrancano, sono sfiniti. Modica, Macerata, Mantova e ieri Palmi. Un tour de force. Ma gli avversari sono stati spietati e meritano di alzare la coppa.

Beatrice Terenzi