Virtus, prove generali. Si gioca a Macerata

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in casa Essence Hotels Fano. A circa quindici giorni dall’inizio del campionato, la squadra di coach Mastrangelo sta ultimando la preparazione e sostenendo gli ultimi test. Al Banca Macerata Forum i virtussini parteciperanno oggi al Memorial Furiassi-Valenti sostenendo una doppia sfida contro i padroni di casa (si gioca alle ore 15.30) e a seguire contro Pineto: "Affrontiamo due ottime squadre – afferma il libero Nicola Iannelli – che battono e attaccano bene e sono anche ottimamente organizzate". Avversarie, Macerata e Pineto, che l’Essence Hotels ha già affrontato nel mese di settembre e che, considerato il roster di valore allestito, saranno certamente grandi protagoniste del campionato: "Anche Fano non scherza – continua Iannelli – abbiamo in squadra centimetri da sfruttare con i nostri centrali che sono tra i migliori della categoria. Stiamo facendo un importante lavoro con il muro e la battuta, armi che per noi saranno fondamentali durante la stagione". L’avvicinamento al campionato prosegue molto bene con coach Mastrangelo che ha alzato i ritmi e punta alla qualità: "Certamente – conclude il libero virtussino – stiamo facendo un ottimo lavoro sia con lo staff tecnico che con il preparatore. Stiamo allenandoci per creare quegli automatismi da mettere in pratica poi in partita". Da ricordare infine che l’Essence Hotels Fano sosterrà l’ultimo test in casa domenica 12 ottobre ospitando l’Abba Pineto. SERIE C e D. Cinque gare disputate con un bottino di due vittorie e tre sconfitte per le squadre di C e D in Coppa Marche, un bilancio sicuramente più che positivo. Partiamo dalla C di coach Fabietti che all’esordio vince in casa del Bottega con il punteggio di 3-1, nella sfida casalinga contro la Borgo volley. Nell’ultima gara contro la Montesi dopo una gara molto intensa e combattuta si arrende con il punteggio di 3-1. La serie D, targata Vm Lab, parte forte vincendo 3-0 in casa del Bottega, nella seconda sfida in casa contro la Borgo volley si arrende 3-1.

b. t.