Visite all’appartamento di Bettino Ricasoli

L’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti fiorentini e il presidente del Consiglio comunale di Firenze ripropongono le visite guidate e gratuite dell’appartamento del Governatore Bettino Ricasoli, della sala di Firenze Capitale e della sala Rossa di Palazzo Vecchio. Si tratta di luoghi di norma non aperti al pubblico, o comunque riservati a eventi speciali. Le visite si svolgeranno da oggi e poi l’8 gennaio, il 5 febbraio, il 5 marzo, il 2 aprile, il 7 maggio e il 4 giugno in orario pomeridiano (prenotazione obbligatoria: segreteria@amicideimusei.it). "Desidero che le persone abbiano la possibilità di godere della bellezza di Palazzo Vecchio, che lo frequentino, scoprano la sua storia, perché la storia del palazzo è la storia di tutti noi, non solo in quanto museo, ma anche quale luogo di governo della città" dichiara il presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione. Al progetto hanno collaborato la vicesindaca Paola Galgani, che ha reso disponibili le stanze che ospitano i suoi uffici, e l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini.