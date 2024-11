Visite senologiche gratuite. Già partite le prenotazioni

Visite senologiche gratuite a San Costanzo, negli spazi della farmacia Scarponi e del Centro Sociale di Cerasa. A dare la notizia è l’assessore Gessica Vitali (in foto), che illustra il programma messo in campo per il 23 novembre. "Una giornata all’insegna della prevenzione – spiega la componente dell’esecutivo con delega ai servizi sociali -. Avvalendoci della collaborazione della sezione provinciale Lilt vogliamo continuare a garantire un servizio molto importante per le donne, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e cercando di dare un servizio che sia il più capillare possibile, non dimenticando le frazioni".

Una lodevole iniziativa riguardante "la prevenzione oncologica, che è fondamentale - riprende Vitali – e, in secondo luogo, a imparare a prendersi cura di sé, ed è per questo che è già possibile prenotarsi fino ad esaurimento delle disponibilità: nella farmacia Scarponi di San Costanzo e nella farmacia Rosini di Cerasa. Si ringraziano per l’organizzazione i medici senologi della Lilt di Pesaro, il dottor Goffredo Donini, che ha donato il materiale per la realizzazione delle visite a Cerasa e le titolari delle farmacie Scarponi e Rosini".

s.fr.