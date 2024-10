Visite specialistiche gratuite, che assalto

Visite e consulti specialistici gratuiti e la gente aderisce in massa, anche se è domenica. Succede a Marotta, dove per questa mattina, grazie all’impegno dell’Avis e dell’Auser (con la collaborazione e il patrocinio del Comune) si tiene un’iniziativa all’insegna della prevenzione con la presenza di 6 medici specialisti a costo zero per i cittadini, i quali si sono prenotati in gran numero, fin quasi ad esaurire i posti disponibili già da venerdì, con una semplice telefonata a un’utenza mobile: senza attese (a parte qualche inevitabile segnale di occupato) e tantomeno antipatiche segreterie che annunciano che davanti ci sono decine di richieste.

L’iniziativa, denominata ‘Prima la salute’, si svolge dalle 9 alle 13 alla sala ‘Ciricachi’ di viale Europa (adiacente al bocciodromo) e prevede la possibilità di rivolgersi, senza spese, a 6 professionisti. Si tratta della diabetologa Silvana Manfrini; del chirurgo vascolare Francesco Albanese; del nefrologo Rolando Boggi; del cardiologo Antonio Mariani; della nutrizionista Jenni Faccenda; e dell’oculista Michele Sbrocca. Per ciascuno dei quali sono stati allestiti dagli organizzatori degli appositi ambulatori e messo a disposizione anche personale infermieristico. Ebbene, da venerdì sera erano già completamente esauriti i posti sia per il cardiologo, che per l’oculista.

C’erano e ci sono ancora delle disponibilità, pur estremamente limitate, per le altre specialità. Per questo, gli organizzatori hanno deciso che anche coloro che si presenteranno stamattina senza prenotazione, nel limite del possibile verranno soddisfatti. Certo è, che la ricerca importante di una visita specialistica attraverso questa formula, gratuita e prima ancora rapida, è la riprova che sono sempre di più le persone che rinunciano a curarsi in maniera adeguata sia per la lunghezza delle liste d’attesa del sistema sanitario pubblico, sia per una questione economica. Il numero da chiamare per prenotarsi per gli ultimi posti disponibili è il 349.4126225.