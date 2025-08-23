Vite straordinarie di quaranta mondolfesi

di Sandro FranceschettiIl partigiano Ottavio Palestrini; il consigliere comunale Guerrino Finocchi, che si rifiutò di fare il sindaco; la donna di servizio Giustina Morenzetti; e, ancora, Pierino Andreini, affetto da un handicap motorio, che pur di non interrompere gli studi si ‘arrampicava’ sulle scale aggrappandosi con le braccia alla ringhiera per raggiungere l’aula trasferita al primo piano. Sono alcuni dei protagonisti di un libro di freschissima uscita, assolutamente da leggere. Il titolo è ‘Persone ordinarie… ma fuori dal Comune’ e parla di oltre 40 vite di cittadini mondolfesi e marottesi del secolo scorso, narrate attraverso la penna di ben 10 autori e curato da Sergio Anniballi, socio dell’Archeoclub d’Italia, che ha già dato alle stampe tre opere sulla storia locale e ora ha coinvolto anche altri scrittori per una descrizione suggestiva di ‘personaggi’, per lo più poco noti, ma altamente significativi, del Comune rivierasco della Valcesano.

A parlare del volume è proprio Anniballi, ex dirigente dei servizi demografici di Mondolfo, attualmente in pensione: "L’idea di questo libro è partita dai ricordi di persone rimaste care nella mia mente. L’amico di scuola, la ‘colf’ conosciuta da sempre, l’ex sindaca... Personaggi belli, ma erano solo una decina, così ho chiesto ad amici autori di aiutarmi a integrare il volume, e ne è nata un’opera di 10 scrittori e più di 40 protagonisti, tutti di Mondolfo e Marotta vissuti nel secolo scorso". Sotto la curatela di Anniballi, hanno contribuito a realizzare il libro Alessandro Berluti, Daniele Ceccarelli, Susanna Longarini, Elvio Massi, Sauro Olivieri, Claudio Paolinelli, Maria Raffaella Sbrollini, Gaetano Vergari e anche Vladimiro Riga, il mondolfese che emigrato da bambino in Venezuela con la famiglia, una volta tornato in Italia è diventato un protagonista della boxe mondiale e successivamente del mondo dell’arte.

"Fra le storie narrate nel libro – racconta Anniballi – c’è quella di Nella Carradorini, sindaca di Mondolfo dal ’65 al ’67, che nella sua qualità di prima cittadina, insieme alle altre pochissime sindache italiane di allora, venne invitata dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat a ricevere a Roma una onorificenza, ma quando arrivò al Quirinale si rifiutò di ritirare il riconoscimento, perché, sembra, che giudicò il Capo dello Stato, che apprezzava il vino, in stato di momentanea... alternazione". Il volume è disponibile a soli 15 euro al Museo Civico di Mondolfo e nell’edicola vicina alla stazione ferroviaria di Marotta.