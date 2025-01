Vitri lancia l’allarme: "Commissariato depotenziato"

Depotenziamento del Commissariato di Fano: sono 14 gli agenti di polizia, (escludendo tecnici e personale civile) che hanno lasciato la struttura per trasferirsi in altre sedi o per pensionamento. A riportare l’attenzione sulla carenza dell’organico al commissariato di Fano, di cui si parla da anni, è la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri.

"Di quei 14 poliziotti, solo 8 sono stati sostituiti – prosegue Vitri – con personale in grado di svolgere servizi esterni. Non solo, l’ultimo Piano nazionale di riorganizzazione dei presidi di polizia prevede per il commissariato di Fano 44 operatori, numero tra l’altro totalmente inadeguato, ma attualmente sono in servizio solamente 37 poliziotti con un’età media di circa 50 anni e di circa 55 anni per i ruoli rispettivamente di sovrintendenti e ispettori".

La consigliera Vitri sulla questione ha presentato una mozione, in discussione nel consiglio regionale di martedì prossimo, con la quale invita "la giunta Acquaroli ad attivarsi urgentemente, in collaborazione con la Questura e la Prefettura di Pesaro e Urbino, per chiedere al Ministero dell’Interno il potenziamento della pianta organica del commissariato di Fano".

"Il perdurare da anni di questo sottodimensionamento - prosegue Vitri - è molto grave, se si tiene conto che Fano, dopo Ancona e Pesaro, è la terza città più popolosa delle Marche, con circa 60 mila residenti che aumentano in maniera esponenziale durante il periodo estivo. Non è più tollerabile rinviare il problema scaricandolo sul senso di responsabilità e abnegazione del personale. Già nel luglio 2023 avevamo partecipato insieme ai sindacati di polizia a un sit in davanti al commissariato di Fano per sensibilizzare il Ministero dell’Interno e la Regione Marche a farsi carico di una situazione insostenibile. Da allora non è accaduto niente".

an. mar.