Spaccio di droga a Fano, blitz all'alba all'ex Vittoria Colonna

Fano (Pesaro e Urbino) , 25 giugno 2024 – Blitz all'alba di questa mattina all'ex convitto Enam Vittoria Colonna, da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che, con il supporto dell'Unità Cinofila, hanno tratto in arresto 4 persone senza fissa dimora trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di strumentazione collegata allo spaccio. L'operazione è stata sollecitata anche da diverse segnalazioni da parte di residenti che, nel corso degli ultimi giorni, hanno notato alcuni movimenti sospetti. Dopo l'intervento, sul posto si è recata la ditta incaricata che ha provveduto a sigillare l'immobile.

“Ringrazio le forze dell'Ordine che sono intervenute tempestivamente e che hanno ucciso i 4 soggetti - ha sottolineato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi -. Questo è un segnale importante che dobbiamo controllare il fenomeno dell'abusivismo poiché non tolleriamo queste situazioni in cui le persone lavorano illegittimamente gli edifici. Come amministrazione continueremo ad adottare un atteggiamento duro nei confronti di spacciatori e di persone che delinquono. Ci impegneremo a definire una strategia condivisa con gli enti preposti affinché Fano sia il più sicura possibile. Rimarco che nella nostra città non vogliamo queste persone”.