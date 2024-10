Vittoria Colonna, installata la videosorveglianza

Da ieri il Vittoria Colonna ha un sistema di videosorveglianza per evitare l’ingresso abusivo di senza tetto e sbandati. Un intervento necessario per mettere fine alle continue intrusioni e ai successivi blitz delle forze dell’ordine. Invimit, la società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, proprietaria dell’immobile, ha mantenuto l’impegno assunto agli inizi di settembre nell’incontro che il sindaco Luca Serfilippi e il vicesindaco Loretta Manocchi hanno avuto a Roma con l’ad Stefano Scalera e il deputato Mirco Carloni (presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati). Ieri mattina, prima dell’inizio dei lavori, la Polizia locale ha effettuato un sopralluogo per verificare che lo stabile fosse vuoto: poi sono state installate le telecamere. Il passo successivo sarà la sottoscrizione tra Invimit e Comune dell’accordo per l’utilizzo del giardino del Vittoria Colonna come parcheggio, ad ingresso libero. Dall’amministrazione comunale fanno sapere che servirà ancora qualche giorno per perfezionare la convenzione tra i due enti. Una volta disponibile, il giardino sarà ad Accesso libero, chiuderà alle 20 e la sorveglianza potrebbe essere affidata, come per la Caserma Paolini, alla Protezione civile.

All’interno del Vittoria Colonna si ricaveranno 50 preziosi parcheggi per chi deve raggiungere il centro storico. Ancora tutti da definire i progetti a lungo termine sulla struttura, che risale al 1937, si estende su un’area di 6mila metri quadrati e si trova nel cuore della città, a due passi dal centro cittadino. Anche questo sarà oggetto di ulteriore confronto con Invimit da cui l’amministrazione comunale si attende una proposta.

Anna Marchetti