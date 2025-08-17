Vivere attivi dopo i 65 anni. Arriva il progetto "Argento Vivo"

È stato presentato ieri, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Lucia Tarsi, del presidente della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano Alberto Di Martino e di alcuni dei sei presidenti delle realtà coinvolte, "Argento Vivo", il nuovo progetto per la longevità attiva a Fano. Una novità assoluta di coprogettazione, nata dopo mesi di lavoro e partita simbolicamente con la Festa del Mare con il concerto dell’Orchestra Riccardi, organizzato pensando agli interessi di quella fascia di popolazione. Valore complessivo 43mila euro, durata 24 mesi, si rivolge ai 14mila over 65 del Comune, seguendo le linee guida nazionali e regionali. L’obiettivo – come ha sottolineato Di Martino – è "superare la logica dell’assistenzialismo, riconoscendo a ogni persona un valore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in un’ottica di comunità e sinergia tra generazioni".

Il progetto prevede tre linee di azione: prevenzione e contrasto della fragilità, attivazione di gruppi di interesse (anche intergenerazionali) e sostegno alle persone sole. Tra le attività in programma, incontri con professionisti della salute, ginnastica dolce, laboratori cognitivi, gite culturali, progetti nelle scuole, "orti di quartiere" e digitalizzazione della memoria. Non solo circoli anziani, ma anche spazi aperti a chiunque voglia partecipare, con uno sportello d’ascolto per la longevità attiva presso il Centro Famiglie 6Plurale e il "Telefono Amico" per monitorare chi non ha una rete di sostegno. Coordinerà il tutto una rete di associazioni e cooperative: dall’Auser alla Cooperativa Nuovi Orizzonti, passando per Il Piccolo Grande Alessandro e Porte Aperte.

ti.pe.