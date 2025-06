Voci rivoluzionarie. Paola Turci e Castaldo cantano le donne

Paola Turci e Gino Castaldo inaugurano oggi alle 21,15 con "La Rivoluzione delle Donne" la nuova rassegna "Corte in scena" alla Corte Malatestiana di Fano. Uno spettacolo di parole, immagini e musica per celebrare le voci femminili della canzone italiana che hanno segnato la storia della musica, personalità d’eccezione, modelli di libertà e bellezza: da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre.

Lo spettacolo fatto di narrazioni, filmati memorabili e interpretazioni dal vivo, celebra il lascito di queste straordinarie artiste e la loro influenza sulla cultura musicale italiana. Sul palco insieme la cantautrice Paola Turci e il giornalista Gino Castaldo. "C’è il forte desiderio di raccontare le donne che, in musica, hanno rivoluzionato i costumi, la società Italiana dagli anni 60 in poi – spiega Turci -. Queste grandi artiste mi hanno cresciuta e formata. È un privilegio per me suonare e cantare le loro canzoni, ascoltare il racconto delle loro avventure e ringraziarle per la bellezza e il coraggio che ci hanno tramandato".

Continua Turci: "’La Rivoluzione delle Donne’ è un viaggio emozionante tra narrazione, immagini d Archivio e performance dal vivo". "Questo nuovo spettacolo - racconta Gino Castaldo - prende spunto dallo scorso appuntamento con ’Il Tempo dei Giganti’ in cui ci siamo accorti della mancanza di donne in quel panorama che prendevamo in considerazione, da qui il desiderio inespresso di omaggiare anche le voci femminili. In Italia e non solo le donne da sempre hanno usato la propria voce per essere presenti nella società, imporsi e imporre una nuova immagine di sé in un mondo spesso prettamente maschile, compreso quello musicale".

Al centro dello spettacolo dunque le straordinarie vite delle voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana, anticipando il desiderio di emancipazione delle donne con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste. La "Rivoluzione delle Donne" è un evento prodotto e realizzato da Elastica in collaborazione con L’Eredità delle Donne, la manifestazione punto di riferimento in Italia sui temi dell’empowerment femminile. Rai Radio2 è la radio ufficiale del tour. Info. 0721 800750.

Il prossimo appuntamento alla Corte malatestiana sarà con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini che presenta Symphony Pop Festival a partire dal 5 luglio. Protagonisti della prima serata saranno i Beatles e la loro musica. Il Classico del Pop, direttore Daniele Rossi, voci soliste Clarissa Vichi e Francesco Troilo Di Carlo, musiche di The Beatles, arrangiamenti di Roberto Molinelli.

b.t.