Voleva farla finita, riescono a salvarla. Proposto un encomio per i carabinieri

Due settimane fa hanno salvato una 45enne che si trovava sui binari del treno a Marotta con l’intenzione di farla finita. Ma loro, due carabinieri in forza alla stazione di Mondolfo: un vicebrigadiere e un appuntato scelto, hanno individuato la donna e scavalcando una ringhiera di due metri sono riusciti ad avvicinarla e a evitare che compisse il gesto fatale proprio nell’imminenza dell’arrivo di un treno.

Adesso, per quei militari eroi, il gruppo di minoranza consiliare ha proposto una mozione per la richiesta di encomio. "Con straordinario coraggio e prontezza, sono intervenuti per salvare una donna che si trovava in pericolo imminente sui binari del treno. L’atto eroico ha evitato una tragedia, dimostrando un altissimo senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio che incarnano il valore autentico del servizio alla comunità", si evidenzia nell’atto di indirizzo".

Il consigliere Alessandro Tonelli (foto) aggiunge: "Si tratta di un riconoscimento che, più in generale, va a tutta l’Arma dei carabinieri, che spesso si trova a dover operare in condizioni difficili e con sempre meno risorse. Sono certo i cittadini sono orgogliosi di questi due militari e di tutti i loro colleghi, umili e valorosi servitori della nazione e per questo auspico una condivisione da parte di tutto il consiglio.

s. fr.