Volo di tre metri, paura per una 17enne

E’ intervenuta l’eliambulanza, ieri, per soccorrere una ragazza 17enne volata giù dal primo piano di uno stabile in zona Villafranca, a Calcinelli di Colli al Metauro, in prossimità della superstrada E-78. L’allarme è scattato verso le 13. In quel momento l’adolescente era sola in casa e all’improvviso è precipitata dalla finestra, posta a circa tre metri d’altezza dal suolo.

Il volo è terminato con una violenta botta sul pavimento intorno all’edificio e con i lamenti della giovane, immediatamente assistita da una vicina che abita al piano terra dello stesso stabile e che si è subito accorta dell’accaduto, allertando il 118. All’arrivo dei primi soccorritori la 17enne era cosciente, ma lamentava forti dolori alle gambe e alla schiena e, da protocollo, vista anche la dinamica del sinistro, è stato richiesto l’intervento di Icaro per il trasporto della ferita all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Da dove, in serata, sono arrivate notizie confortanti, secondo le quali la ragazza non sarebbe in pericolo di vita, anche se non è stata resa nota la prognosi, probabilmente anche in considerazione del fatto che si tratta di una minore e della tipologia di incidente.

Sul posto, oltre al personale del 118, arrivato prima su gomma e poi con l’eliambulanza, si sono precipitati anche i carabinieri di Colli al Metauro agli ordini del comandante Adriano Camperchioli, ai quali spetterà ora ricostruire le fasi dell’accaduto e che hanno già sentito la testimonianza della vicina di casa che ha dato provvidenzialmente l’allarme, consentendo il rapido soccorso della ferita. La notizia, ieri pomeriggio, si è diffusa rapidamente tra i residenti del posto, suscitando sconcerto e preoccupazione. Il sentimento comune è che la giovane si riprenda al più presto e possa mettere alle spalle questo episodio.

Sandro Franceschetti