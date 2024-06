Voto e veleni: spuntano spot proibiti. Exit-poll improvvisati, è polemica

Voto al vetriolo e affluenza ferma al 18,92 nella prima giornata di elezioni. A cominciare dall’iniziativa di un sito internet locale, che ha suscitato le ire del candidato sindaco de I Progressisti per Fano, Stefano Marchegiani. Alcune persone, fuori dai seggi, hanno chiesto a chi usciva come avessero votato, presentando dei fac simile delle schede e dicendo che i risultati, del tutto anonimi, sarebbero stati svelati solo stasera, ad urne chiuse. "Sono stupito – dice Marchegiani – e mi chiedo chi abbia autorizzato tali rilevazioni fatte a bordo strada e che riguardano dati sensibili. Abbiamo già chiesto chiarimenti all’ufficio elettorale". Francesco Baldarelli, presentatore della lista Alleanza Verdi-Ribella, sempre della coalizione I Progressisti per Fano, si è rivolto anche alla Prefettura per chiedere "con urgenza la sospensione della pratica non autorizzata".

Ma ieri si è pure sfiorato l’incidente al seggio 11 della scuola Nuti tra i rappresentanti di lista dei Progressisti per Fano e quelli del centrodestra. Ne è scaturita una accesa discussione, poi chiarita, su ruolo e limiti dei rappresentanti di lista: nel mirino una candidata del centrodestra. Segnalato dal segretario del Pd Minardi al candidato sindaco Serfilippi, un post di un candidato del centrodestra pubblicato su un social poco prima dell’apertura delle urne, quando sarebbe vietata la propaganda elettorale. Oggi, comunque, si torna alle urne. Non lo faranno però i tre candidati sindaco, che hanno tutti già votato: il primo alle 15.30, è stato Stefano Marchegiani (I Progressisti per Fano), alle 16 è stata la volta di Cristian Fanesi (centrosinistra) e infine alle 17.30 Luca Serfilippi (centrodestra). Marchegiani ha votato al seggio 23 della scuola Gentile, il resto della giornata lo ha trascorso parlando al telefono, mentre oggi girerà tra i seggi.

Quella odierna sarà una giornata dedicata al ’giro dei seggi’ anche per il candidato sindaco del centrosinistra Fanesi che ieri ha passato un sabato pomeriggio in tranquillità: dopo il voto al seggio 27 di Vallato, dov’è arrivato accompagnato dalla moglie Monica e dalla figlia minore Veronica, Fanesi ha dedicato il poco tempo libero disponibile ad una bella camminata e poi agli internazionali di tennis in corso a Parigi. La serata si è conclusa con la cena di classe della figlia. Serfilippi, che ha votato al Volta, ha invece riservato la giornata di ieri al saluto dei presidenti e degli scrutatori dei seggi, per poi concluderla con una cena tra gli amici. Oggi giornata di relax: trekking in famiglia con la compagna Francesca e il figlio Edoardo. Oggi i 68 seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per informazioni è possibile chiamare l’ufficio elettorale ai numeri: 0721/887237-236-357-249.