Vuole farla finita gettandosi sotto il treno. Una 45enne salvata da carabinieri e polizia

Voleva farla finita. Era nei pressi di un binario della stazione di Marotta e solo la tempestività dei carabinieri e la bravura di un poliziotto hanno evitato la tragedia.

E’ il dramma di una 45enne, che ieri mattina poco prima delle ore 9 fa una videochiamata choc: "Voglio dirti addio". Dall’altra parte del telefono c’è un operatore della questura di Pesaro. Il quale capisce subito la gravità della situazione, anche perché vede le condizioni in cui la donna si trova grazie al telefono, ed allerta subito le forze dell’ordine più vicine, in questo caso un pattuglia dei carabinieri di Mondolfo, che, al comando del capitano della Compagnia di Fano, Giuseppe Esposito, arriva per prima sul posto precedendo di pochi attimi i colleghi della polizia locale.

La donna, che è in pigiama, è in chiaro stato di alterazione. Ma si è affidata a quella voce forse sperando che qualcuno la fermasse. Così per fortuna è stato. Quando questa situazione critica viene segnalata, per pochi minuti il traffico della stazione viene bloccato dalla Polfer. Poi la donna viene avvicinata dai carabinieri che riescono a calmarla nei minuti iniziali e quindi poco dopo ad affidarla alle cure dei sanitari. La donna è stata poi portata in ospedale a Fano.

ale.maz.