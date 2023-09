Zengarini, via alle danze: parte il cantiere

Fano, 23 settembre 2023 – «La prossima settimana partiranno i lavori alla Zengarini, con il primo cantiere previsto in quella zona, per la riqualificazione della tribuna. Questo però non interdirà l’attività della società di atletica leggera, almeno fino a dicembre, quando spostando i lavori sulla pista circolare si potrà poi utilizzare solo il pistino laterale".

Così l’assessore ai Lavori Pubblici e Sport Barbara Brunori, annunciando un intervento tanto atteso in città, soprattutto dopo gli ottimi risultati nazionali ed internazionali conseguiti dalla giovane velocista fanese Alice Pagliarini.

«Da questo spazio sono partiti atleti che stanno spiccando il volo verso traguardi prestigiosi - spiega Brunori -, pertanto con questa valorizzazione e complessiva riqualificazione andremo a creare le condizioni per una struttura capace di sostenere la formazione dei nostri giovani nell’atletica". Non solo.

"Con questo progetto (2,5 milioni di finanziamenti ministeriali a cui sono stati aggiunti 800mila euro di risorse comunali) abbiamo valorizzato l’integrazione sportiva, perché nel nuovo impianto oltre all’atletica leggera potremo ospitare anche altre discipline sportive". I lavori seguiranno un cronoprogramma serrato.

"La prima area di cantiere in partenza dalla prossima settimana sarà quella della tribuna dove andremo a smantellare tutta la parte interna come spogliatoi e servizi igienici e magazzini. Poi interverremo sulle parti esterne che rendono la struttura inagibile per poi intervenire sull’efficientamento energetico, sul cappotto termico e sosterremo gli infissi proprio per ospitare anche altre discipline sportive. Da dicembre in poi i lavori riguarderanno la sostituzione del manto sintetico, della pista circolare e la società atletica si sposterà nel pistino esterno e partiranno, da ottobre 2023, i lavori del rettifilo che porteranno eccellenze indoor e altre discipline che non potevano essere ospitate".

La Pista Zengarini si rifà quindi il look, aggiungendo al suo profilo (e più in generale a quello di tutto il Circuito Marconi) una struttura polifunzionale per l’atletica indoor ed andando a ristrutturare la gradinata che trent’anni fa era nata già zoppa. Il progetto esecutivo definitivo è firmato dall’architetto torinese Stefano Longhi, l’autore del rettifilo di Varese preso a modello dall’amministrazione fanese per far crescere le potenzialità della struttura sportiva cittadina e della società di atletica tornata a sfornare lì grandi campioni.

"Dopo il Covid - snocciola i numeri l’assessore allo Sport Brunori - l’utenza è cresciuta del 30% anche perché abbiamo in casa una campionessa nazionale come Alice Pagliarini. Dopo la riqualificazione il nostro impianto diventerà un punto di riferimento per gare di carattere nazionale ed internazionale, anche perché in Italia non ci sono altri impianti con queste caratteristiche e in Europa sono pochi".

Una struttura di 2mila metri quadrati per un investimento di 3 milioni e 200mila euro, derivanti dai 2,5 milioni di fondi ottenuti con il bando Pnrr "Sport e Inclusione sociale" promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’aggiunta di altri 800mila euro dal Bilancio del Comune di Fano. Nell’area verde ad est della pista Zengarini, quella finora adibita al tiro con l’arco, sorgerà infatti il nuovo impianto di atletica leggera in grado di contenere un rettifilo lungo 60 metri più decelerazione (in totale 106 metri di lunghezza) a sei corsie dedicato ai velocisti, accanto al quale trovano spazio anche una pedana per il salto in lungo, una per il salto in alto e un’altra per quello con l’asta. In questo spazio polivalente, poi, potranno essere accolte anche altre discipline.