"Zengarini, tutto da rifare, ma vediamo la fine"

"Zengarini: un milione in più, per un totale di 4 milioni e mezzo di euro, per un progetto rifatto da capo". Lo annuncia il sindaco Luca Serfilippi che commenta: "Quello della pista Zengarini è un cantiere problematico che abbiamo ereditato e di cui è faticoso vedere la fine, ma ci sono ottime prospettive. Abbiamo completamente rivisto il progetto e aggiunto un milione di euro". "I lavori (pistino indoor e gradinata) – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – sono ripresi da un mese e si concluderanno entro la fine dell’anno. Abbiamo dovuto rifinanziare il progetto: mancavano gli impianti elettrici, le sistemazioni perimetrali, lo scarico dei bagni, il rispetto delle normative Coni per gli spogliatoi e molto altro. Attualmente al pistino indoor è stata completata la predisposizione del fondo su cui sarà posata la pista. Entro fine maggio, oltre ai sottoservizi, saranno visibili i pilastri che sorreggeranno la copertura del prefabbricato in legno. Nel secondo cantiere, quello della gradinata, stiamo ultimando il fondo e procedendo con l’efficientamento energetico della struttura che ospiterà gli spogliatoi".

an. mar.