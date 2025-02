Zona pedonale in via Bovio

Da sabato il centro storico di Fano vedrà importanti modifiche alla viabilità. Entrerà infatti in vigore una nuova zona pedonale, che coinvolgerà via Bovio, un tratto di via De Borgogelli e piazzale Sansovino. Contestualmente, saranno invertiti i sensi di marcia in via Apolloni e via De Borgogelli. I residenti di via Apolloni potranno percorrere la strada in direzione mare-monte e uscire su piazza Sansovino verso via San Paterniano. Chi abita in via De Borgogelli potrà accedere da via Malvezzi, direzione monte-mare. Inoltre, la Ztl sarà estesa a via Mura Sangallo, tra via Nolfi e via San Paterniano, che diventerà a senso unico mare-monte. Via San Paterniano, tra via Mura Sangallo e via XII Settembre, sarà a senso unico.