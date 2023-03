Basilica di Vitruvio a Fano, Sgarbi in campo

Fano, 12 marzo 2023 – Sulla magnifica suggestione del ritrovamento della Basilica di Vitruvio, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è pronto ad aiutare Fano: "E’ sempre stato stretto il rapporto tra la città di Fano e Vitruvio. Chiamerò personalmente la Soprintendente delle Marche e cercheremo di dare una mano. Saremo vigili e con le orecchie aperte". Anche per la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Giorgia Latini "la scoperta dei resti romani nel centro storico di Fano è di per sé rilevante, ma diventerebbe di eccezionale importanza se fosse confermato che quanto sta emergendo appartiene alla Basilica di Vitruvio. Da marchigiana attendo con emozione l’esito degli scavi, mettendomi a disposizione per supportare la ricerca e augurandomi che possa davvero vedere la luce l’unico edificio del quale l’architetto romano Vitruvio scrive di aver curato la costruzione". Macerata, la scoperta: una necropoli romana spunta a Villa Potenza A diversi giorni dai ritrovamenti di importanti reperti archeologici lungo il foro romano, più precisamente in via Vitruvio, nel cuore del centro storico cittadino, anche la Soprintendenza sembra voler rompere gli indugi sul possibile collegamento con la Basilica di Vitruvio di cui parla l’architetto romano nel suo De Architectura. Basilica che...