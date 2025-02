Carnevale, il super ospite Massimo Boldi: “Il prossimo film? Natale a Fano”

Fano, 16 febbraio 2025 – Con il tradizionale colpo di cannone, puntuale alle tre in punto, il Carnevale di Fano 2025 ha preso ufficialmente il via lungo viale Gramsci. Un boato che ha dato il via a un’esplosione di colori, musica e allegria, con la sfilata dei maestosi giganti di cartapesta. A rompere il silenzio prima ancora della musica dei carri è stato il rombo inconfondibile delle Harley Davidson, che hanno attraversato il viale tra gli applausi del pubblico, dando il via alla grande festa.

Subito dopo, è stato il turno del gruppo Avis, arrivato da tutta Italia per portare un messaggio di solidarietà e speranza. Oltre 200 donatori hanno sfilato travestiti da enormi cuori rossi, con impressi sul petto i gruppi sanguigni, ricordando a tutti l’importanza della donazione. Con sorrisi e braccia aperte, hanno salutato la folla, ricevendo un’ovazione calorosa, simbolo di una città che sa unire festa e impegno sociale.

L'esplosione di musica, colori e allegria per le vie di Fano nel primo giorno di sfilata dei carri in occasione di Carnevale

A guidare la sfilata c’è il Pupo di quest’anno, dedicato a Jannik Sinner, che con il suo sorriso stampato in cartapesta ha dato il benvenuto a una giornata di festa attesa da migliaia di persone.

Ecco sfilare i carri di prima categoria spiccano:

“ Connessioni in corso ”: un’opera di Matteo Angherà che esplora il rapporto tra realtà e mondo digitale.

" Chi vuol esser lieto sia… ": di Daniele Mancini Palamoni, un viaggio nei fasti rinascimentali ispirato al "Trionfo di Bacco e Arianna".

" Piano 'B' a eventi estremi, estremi rimedi ": di Valeria Guerra, che affronta con ironia il tema della crisi climatica attraverso la storia di un orso polare in fuga.

"Clorophilla": di Luca Vassilich, una fiaba magica che fonde natura e spiritualità in uno spettacolo suggestivo.

Massimo Boldi saluta il pubblico, ospite della prima sfilata dei carri al Carnevale di Fano, domenica 16 febbraio

Ospite d’onore di questa prima giornata è Massimo Boldi, che ha già partecipato al primo lancio di dolciumi.

L’attore, salutando al pubblico del carnevale di Fano dalla torretta della direzione, ha detto di aver promesso al sindaco Luca Serfilippi che il prossimo film si intitolerà a Natale a Fano.

Massimo Boldi, super ospite del Carnevale di Fano, ha promesso al sindaco che il prossimo film sarà "Natale a Fano"

I dati ufficiali sull’affluenza saranno comunicati a fine serata.

Per i più piccoli, è stata allestita un’area dedicata nei giardini del Pincio, con animazione e laboratori sul riciclo, grazie al sostegno di Aset. I bambini fino a 10 anni possono accedere al costo simbolico di 1 euro.