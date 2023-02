Carnevale di Fano, pienone per la seconda domenica. Ma è polemica per biglietti e parcheggi

La sfilata lungo viale Gramsci

Fano, 12 febbraio 2023 - Pienone per la seconda domenica del Carnevale di Fano, che conferma l’alto gradimento della manifestazione. Tantissime famiglie sono arrivate anche da regioni lontane, approfittando della bella giornata, che ha regalato temperature più miti rispetto ai giorni scorsi.

La festa ha preso il via al mattino, con il Carnevale dei bambini, proseguendo poi con il Carnevale, presso la tensostruttura del Lido: una sfilata in maschera lungo il porto canale, con arrivo alla Darsena Borghese.

Il vivo della festa ha invece preso il via lungo viale Gramsci, a partire dalle 15, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, da cui sono stati lanciati cioccolatini e caramelle.

Massiccia e sentita la partecipazione, sebbene non siano mancate polemiche, soprattutto per le tariffe dei biglietti di ingresso, ritenute troppo alte, e per i pochi parcheggi disponibili.