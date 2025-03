Al rogo si consuma lo strappo del Vulòn: “Con questa Carnevalesca ho chiuso”

Fano, 6 marzo 2025 – Lo strappo si è consumato a margine del rogo del Pupo. Mentre le fiamme avvolgevano il feticcio, la rabbia divampava nell’animo del più insospettabile dei presenti: il Vulòn, dal 2019 interpretato da Simone Diotallevi, 60 anni, la maschera più celebre del Carnevale fanese, nata nel 1951 dalla penna di Melchiorre Fucci, dispensatore di sorrisi, allegria e giovialità. Ma non martedì scorso, quando sotto il cerone e gli abiti di scena, avvampava la rabbia.

Diotallevi ci spieghi: cos’è successo?

“E’ successo che mi hanno trattato come una pezza da piedi, mi sono sentito umiliato. Non tanto io come Simone Diotallevi, ma io nelle vesti del Vulòn”.

Perché ritiene che il Vulòn sia stato maltrattato?

“E’ un po’ che avverto questa distanza, anche se poi io sono sempre andato d’accordo con tutti. Ma martedì sera, quando Edoardo Pignataro, il sindaco del Carnevale, è stato chiamato sul palco per riconsegnare la fascia a Serfilippi, io, che tra l’altro ero il vicesindaco, non sono neanche stato invitato a salire”.

Una dimenticanza?

“Non credo, perché prima che iniziasse la cerimonia ho chiesto alla presidente se dovevo salire, e lei mi ha risposto che mi avrebbe chiamato lei. Invece non l’ha fatto. Senza darmi spiegazioni. Le ho anche scritto dei messaggi, ignorati”.

Si è chiesto il perché?

“Io non me lo spiego. Ripeto, vado d’accordo con tutti, e in tutti gli anni in cui ho ricoperto questo ruolo sono sempre stato una presenza fissa su quel palco. Parliamo sempre del Vulòn, non di me: io interpreto un ruolo, sono un semplice prestatore d’opera a gettone, non cerco visibilità. La star è la maschera e io sono un attore, ma i miei sorrisi sono tutti veri”.

E quindi adesso?

“Con questa presidenza non intendo più collaborare. Magari mi avrebbero cacciato loro comunque, e questi ’incidenti’ non erano che ’avvisaglie’. Me l’avevano anche anticipato che forse ci sarebbe stata una sostituzione, e io ero tranquillo. Il problema sono i modi”.

Parla per lei o per il Vulòn?

“Parlo anche a livello personale ma, lo ripeto, soprattutto per il Vulòn che rappresenta Fano. Sono anche il protagonista del film ’Cartapesta’ di Lodovichetti. Ho girato per le scuole, ho portato il Vulòn a New York, mi conosce tutta la città e tutti mi vogliono bene. E invece su quel palco c’erano tutti, meno che il Vulòn. Così come non c’è una foto con Massimo Boldi, non una con Dario Ballantini... Insomma, martedì ho avuto la conferma delle brutte sensazioni delle settimane precedenti. Vorrei anche precisare una cosa”.

Prego.

“Io ero stato chiamato da Flora Giammarioli, e all’inizio non mi ero reso conto del valore di questo incarico. Oggi invece, dopo tanti anni, l’ho compreso bene e questa mancanza di rispetto la ritengo grave. Verso la maschera ma anche verso di me, che vado per i 61, e mi definisco un ’diversamente giovane di seconda categoria’ e sono sempre andato d’accordo con tutti”.