"Che meraviglia!": Dante Ferretti conquistato dal Carnevale di Fano

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 25 gennaio 2025 - "Che meraviglia!". Appena varcati i cancelli della Fabbrica del Carnevale di Fano, il maestro Dante Ferretti non ha trattenuto lo stupore: “Sono vere e proprie opere d'arte”. Un’esclamazione semplice e autentica che ha rivelato l’emozione di chi, pur avendo conquistato tre premi Oscar e lavorato nei più grandi set cinematografici del mondo, si lascia ancora sorprendere dalla bellezza.

Ammirazione per le opere del Carnevale

Davanti ai capannoni aperti, Ferretti ha osservato le imponenti opere in lavorazione con l’entusiasmo di un bambino. Ha fotografato ogni angolo, ogni dettaglio, ogni particolare, fermandosi a chiedere come venissero realizzati i carri e analizzando con attenzione anche i bozzetti. “Queste opere sono bellissime. Dietro c’è un lavoro incredibile e voi siete veramente dei grandi artisti,” ha dichiarato, rivolgendosi ai maestri carristi con ammirazione sincera.

Sogni ambiziosi per il Carnevale di Fano

L’assessore alla cultura Lucia Tarsi ha sottolineato la perfetta sintonia tra Ferretti e lo spirito del Carnevale di Fano: “È un uomo che ride, si autocritica, che sa giocare con le parole. Questa ironia è il cuore del nostro Carnevale, che fa della satira la sua cifra stilistica”. Tarsi non ha nascosto un sogno ambizioso: “Affidargli la direzione artistica del nostro Carnevale sarebbe straordinario. Il suo entusiasmo e il suo stupore dimostrano che il nostro evento ha una potenzialità infinita”.

Esplosione di arte e fantasia

La visita di Dante Ferretti alla Fabbrica del Carnevale ha confermato che il Grande Evento di Fano con le sue sfilate di carri allegorici in programma dal 16 febbraio al 2 marzo (nelle tre domeniche) non è solo una tradizione, ma un’esplosione di arte e fantasia capace di ispirare e risvegliare in ciascuno di noi il fanciullino di pascoliana memoria.