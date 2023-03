Davide Mazzanti ai ‘Soliti ignoti’ da Amadeus. E Marotta si scatena

Davide Mazzanti nella puntata del 14 marzo de "I Soliti ignoti, il ritorno" condotta da Amadeus

Marotta, 15 marzo 2023 – Il marottese Davide Mazzanti, coach della nazionale femminile di volley, è stato uno dei protagonisti della trasmissione di Rai Uno "Soliti Ignoti, il ritorno" condotta da Amadeus, andata in onda ieri sera dopo il Tg delle 20. Il pluripremiato commissario tecnico azzurro, che ha guidato le ragazze italiane a conquistare un oro e un bronzo agli europei, un argento e un bronzo ai campionati mondiali e l’oro alla Nations League 2022, è stato uno degli 8 ignoti della trasmissione.

La coppia di concorrenti (i coniugi Manuela e Giovanni di Palermo) è stata prima brava ad individuare il “mestiere” di Mazzanti. Quello, appunto, di allenatore della nazionale femminile di volley, incrementando con la risposta esatta il proprio montepremi di ulteriori 6mila euro, e poi ad associare il “parente mistorioso” all’ignoto corretto, portandosi a casa la bellezza di 100mila euro in gettoni d’oro. Insomma, dove c’è Mazzanti c’è oro. O sotto forma di vincita, o come il metallo delle medaglie conquistato dalle sue formazioni.

Sintomatico del grande affetto nei suoi confronti, il tamtam sui social di ieri sera durante la trasmissione, soprattutto da parte dei marottesi. Lui, Mazzanti, in impeccabile completo blu e camicia bianca, ha invitato Amadeus ad assistere alle gare dell’Europeo 2023 che per le azzurre inizieranno in Italia.