Fano, debutto con imprevisto: spettatori restano chiusi in un palchetto

Fano, 16 febbraio 2025 – Un debutto travolgente per «La strana coppia», la celebre commedia di Neil Simon con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, che venerdì sera ha conquistato il pubblico del Teatro della Fortuna. La prima delle tre repliche fanesi è stata accolta da applausi scroscianti, merito di una sintonia perfetta tra i due protagonisti, che anche dopo tante repliche continuano a divertirsi sinceramente sul palco, trasmettendo la loro energia alla platea. E proprio questo affiatamento ha reso ancora più esilarante un piccolo imprevisto accaduto durante la serata. A un certo punto, complice un dettaglio sfuggito al copione, Guidi e Ingrassia si sono lasciati andare a una risata spontanea e prolungata, coinvolgendo il pubblico in un momento di pura complicità teatrale. Gli spettatori hanno apprezzato e risposto con una calorosa ovazione, dimostrando di amare non solo la commedia, ma anche la spontaneità e la leggerezza con cui viene portata in scena. A fine spettacolo, Gianluca Guidi ha voluto ringraziare il pubblico fanese e sottolineare la bellezza del teatro che li ha ospitati. Ha poi svelato un dettaglio che gli spettatori probabilmente non avevano notato: per la replica di venerdì, il cast ha dovuto riorganizzare lo spettacolo all’ultimo momento a causa dell’assenza improvvisa di un attore, costretto a lasciare il tour per un problema familiare. Un’assenza che ha richiesto un grande sforzo agli altri interpreti, chiamati a coprire le sue battute e a riadattare il ritmo della rappresentazione. Ma per le repliche successive, compresa quella di oggi alle 17, l’attore assente tornerà in scena.

E non è stato l’unico imprevisto della serata. Al termine dello spettacolo, alcuni spettatori seduti in un palchetto del terzo ordine si sono trovati impossibilitati a uscire a causa di una porta rimasta incastrata. Nulla che non si potesse risolvere con l’intervento tempestivo di un tecnico del teatro, che dall’esterno è riuscito a sbloccare la situazione tra qualche risata e un po’ di sorpresa generale. Un esordio scoppiettante, quindi, che promette altre due serate altrettanto entusiasmanti. Il pubblico di Fano ha risposto con calore, e La strana coppia ha dimostrato ancora una volta di essere un classico intramontabile, capace di regalare sorrisi e momenti di autentico divertimento.