Fano, grande successo per il Concerto di Capodanno diretto dal 24enne Riccardo Bisatti

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 2 gennaio 2025 - Grande Successo per il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini a Fano. Un’ora e venti di musica e applausi scroscianti. Diretto dal giovane e talentuoso Riccardo Bisatti, il tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro della Fortuna ha registrato un entusiasmante tutto esaurito che si è tramutato in una piena soddisfazione dei presenti. Un pubblico numeroso e caloroso ha salutato l’inizio del nuovo anno ascoltando un programma musicale che ha saputo alternare brio e raffinatezza, conquistando l’intera sala. Riccardo Bisatti, classe 2000, già noto per la sua sensibilità artistica e il suo approccio innovativo alla direzione orchestrale, ha guidato l’Orchestra in una performance impeccabile, consolidando la sua posizione come uno dei direttori più promettenti della scena musicale italiana. Il programma del concerto • Gioachino Rossini: Sinfonia da Il barbiere di Siviglia • Georges Bizet: Suite n. 1 da L’Arlésienne • DmitriSostakovic: Suite for Variety Stage Orchestra Il programma ha offerto una combinazione di energia, emozione e virtuosismo, conquistando il pubblico presente. La scelta dei brani, equilibrata tra il repertorio classico e momenti più leggeri, è stata particolarmente apprezzata, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il concerto si è concluso in un tripudio di applausi. Al termine dell’esibizione, infatti, il pubblico ha richiesto tre bis, che hanno gratificato il grande entusiasmo per l’Orchestra e il suo direttore. L’evento, ospitato nel suggestivo Teatro della Fortuna, ha evidenziato l’importanza di appuntamenti culturali di qualità per la città di Fano. L’Orchestra Sinfonica Rossini, riconosciuta dal sindaco di Fano Luca Serfilippi come “una delle eccellenze artistiche del territorio”, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre e coinvolgere appassionati. Il successo del concerto, il primo dell’anno ma anche quello che inaugura il primo cartellone di sinfonica creato dalla Fondazione Teatro della Fortuna (in tutto 8 appuntamenti assieme a FORM e Orchestra Olimpia) rappresenta un ottimo auspicio per il 2025, un anno in cui l’Orchestra continuerà a portare avanti il suo impegno ormai trentennale nella diffusione della musica classica.