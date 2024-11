Colli al Metauro, per la rassegna "Gialli nel Borgo" si parla del caso di Sonia Marra

Colli al Metauro (Pu) 20 novembre 2024 – Accenderà un focus sulla storia di Sonia Marra, venerdì (22 novembre) sera, con inizio alle 21, al centro civico di Villanova di Colli al Metauro, il terzo e ultimo appuntamento con “Gialli nel Borgo”, il ciclo di incontri organizzato dall’associazione culturale “Scarpe sciolte” del presidente Davide Boiani, dedicato ad alcuni dei cold case più intriganti degli ultimi decenni raccontati da esperti del sottore. In quest’ultima tappa si parlerà di una vicenda umana e giudiziaria che risale al 2006, e che ha come ambientazione Perugia. Una ragazza, Sonia Marra, 25enne, sparita nel nulla 18 anni fa. “Gialli nel Borgo” racconterà la sua storia con il giornalista e scrittore Alvaro Fiorucci, autore del libro “L’uomo nero, la scomparsa di Sonia Marra” e accanto a lui ci sarà anche la sorella di Sonia, Anna Marra. Insieme a loro, come consulente scientifico, Marco Lanzi, già dirigente della polizia scientifica di Pesaro. A presentare la serata sarà Alessandro Bianchi, sempre vicino all’associazione “Scarpe Sciolte”. La partecipazione all’evento è gratuita e per tutte le informazioni si può contattare su WhatsApp il numero 392.2719957. SANDRO FRANCESCHETTI