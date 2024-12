A Fano la ‘Giornata delle Marche’, premi ai talenti fatti in casa. Benedetta Rossi: “Grande orgoglio”

Fano, 11 dicembre 2024 – Al Teatro della Fortuna “La giornata delle Marche” con la food blogger Benedetta Rossi e Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner: la cerimonia è in programma oggi pomeriggio alle 16.30. A Benedetta Rossi, che con la sua gentilezza e il suo sorriso ha conquistato milioni di persone, sarà attribuito il “Picchio d’Oro”, mentre all’allenatore del primo tennista italiano numero 1 al mondo, sarà consegnato il ’Premio del Presidente’. ’Premio del Presidente’ anche a Elisabetta Cocciaretto, giovane e talentuosa tennista marchigiana, che ha recentemente trionfato con la squadra italiana nella Billie Jean King Cup e alla quale è stato riconosciuto il ruolo di ’Prima ambasciatrice della diplomazia dello sport’.

Simone Vagnozzi con Jannik Sinner

Durante la cerimonia sarà reso omaggio alla delegazione marchigiana del Coni e del Cip (Comitato internazionale paralimpico) che ha partecipato ai recenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, la più numerosa nella storia della regione. Atleti, tecnici e accompagnatori riceveranno un riconoscimento speciale per il loro impegno sportivo. Sarà una vera e propria festa del talento marchigiano proprio nella Giornata delle Marche.

“Sono stupita, emozionata e naturalmente orgogliosa di ricevere questo riconoscimento” dichiara Benedetta Rossi, residente a Marina di Altidona, nel Fermano, amatissima dal pubblico che la segue sui social, in Tv o acquista i suoi libri di ricette. La sua è una “popolarità di provincia” senza guardie del corpo, fatta di incontri amichevoli o di “bagni di incoraggiamento” tra la gente del mercato di Porto San Giorgio. Altrettanto straordinaria la carriera da allenatore di Simone Vagnozzi, ex tennista professionista e ora noto per essere il coach del talento Jannik Sinner. Residente a Castorano in provincia di Ascoli Piceno, Vagnozzi ha avuto una carriera da giocatore concentrata principalmente nel circuito Challenger, raggiungendo nel 2011 il suo best ranking Atp (il circuito professionale mondiale) in singolare, al numero 161. Dopo il ritiro dal tennis giocato, Vagnozzi si è dedicato alla carriera di allenatore, dove ha dimostrato grande competenza e capacità strategica.

Ha lavorato con diversi tennisti italiani, tra cui Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, contribuendo alla loro crescita e a successi significativi. Nel 2022 è stato scelto per entrare nello staff tecnico di Sinner, uno dei più grandi talenti del tennis italiano. Insieme a Darren Cahill, Vagnozzi lavora per affinare il gioco di Sinner, combinando preparazione tattica e mentale per competere ai massimi livelli del tennis mondiale. Dopo i grandi successi di Sinner nella stagione 2023, a fine anno Vagnozzi e Cahill si sono aggiudicati entrambi il premio Atp “Allenatore dell’anno”. Vagnozzi è apprezzato per il suo approccio metodico e la capacità di instaurare rapporti di fiducia con gli atleti, rendendolo un punto di riferimento nel panorama del tennis italiano.

Durante la cerimonia, condotta da Alvis Crescini e trasmessa in diretta su Facebook e youtube, sarà anche proiettato un video su “Un anno di Marche”. Il presidente Acquaroli sarà intervistato dalla giornalista Silvia Sacchi, mentre a portare i saluti istituzionali saranno il sindaco Luca Serfilippi e il presidente del consiglio regionale Dino Latini.

(Altro servizio nel Qn)