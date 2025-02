Lo show del Carnevale di Fano, 12mila persone in strada: con Ballantini c’è il carro dedicato a Sinner

Fano (Pesaro e Urbino), 23 dicembre 2025 – Il Carnevale di Fano è ufficialmente iniziato! Alle tre in punto, il boato dei tre colpi di cannone ha dato il via alla grande festa in viale Gramsci, accendendo l'entusiasmo della folla. E che folla! Circa 12.000 persone si sono riversate lungo il percorso di viale Gramsci, arrivate da tutta Italia per godersi lo spettacol (foto) più dolce che ci sia.

Le previsioni meteo non sono delle migliori, il sole oggi si è preso una pausa, ma la temperatura è mite e l'energia del Carnevale ha scaldato l’atmosfera. Le tribune sono strapiene di maschere coloratissime, pronte a lasciarsi travolgere dall’allegria di una giornata che si preannuncia indimenticabile.

Ospite d’eccezione di questa seconda domenica di sfilate è il trasformista Dario Ballantini, che dopo aver incantato ieri sera il pubblico del Teatro della Fortuna con il suo show, oggi ha letteralmente infiammato la folla con la sua verve e la sua disponibilità a scattare selfie con chiunque. Un Carnevale così non può che essere spettacolare!

Sui viali sfilano le gigantesche opere allegoriche di prima categoria, tra cui il Pupo 2025 dedicato a Jannik Sinner, “Gli Slam son desideri… Wada come Wada”, che racconta le imprese del campione con ironia e fantasia. E poi il momento più atteso: il tradizionale getto, con quintali di dolciumi lanciati sulla folla festante, pronto a trasformare grandi e piccini in cacciatori di caramelle! Per i più piccoli, quest'anno c’è anche l’Area Kids, sostenuta da Aset Spa, con giochi, laboratori creativi e un getto speciale tutto per loro.

Ma non è solo il dolce a rendere speciale questo Carnevale: la festa si arricchisce anche di un tocco internazionale con la presenza del sindaco di St. Albans, Jamie Day, che sfila tra la folla per celebrare il gemellaggio tra le due città, un legame che dura da oltre vent’anni.

L’energia del Carnevale di Fano è incontenibile e, nonostante qualche nuvola, il cielo oggi sembra comunque colorarsi di coriandoli e risate. La festa è appena cominciata: che il Carnevale continui a regalare emozioni e divertimento a tutti!