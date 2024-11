Domani al via il Mercatino di Natale di Serrungarina con la cooking class

Colli al Metauro (PU), 23 novembre 2024 – Decolla domani il "Mercatino di Natale di Serrungarina", che proseguirà poi nelle successive due domeniche, sempre nella fascia oraria 10,30-21. Oltre a una sessantina di espositori tra hobbisti, artigiani e produttori agroalimentari; stand gastronomici; osterie; spettacoli musicali itineranti; la casa di Babbo Natale; la via dedicata alla poesia di Sandra Toccaceli; ed esposizioni artistiche, questa edizione si caratterizzerà anche per una cooking class diretta dallo chef Roberto Dormicchi de "La Triglia di Bosco". Tra gli obiettivi dell’associazione Metauro Eventi Odv, organizzatrice della kermesse, c’è infatti anche la presentazione di piatti della tradizione locale a base di prodotti tipici, ma con una veste diversa e per ottenere questo risultato ha riunito i due ristoranti di Serrungarina "Al Mandorlo" e "Da Luisa" per una cooking class diretta da Dormicchi, che dopo un confronto coi ristoratori ha proposto un menù creativo e originale che le due attività proporranno a turisti e visitatori in queste tre domeniche. Si passa dal miniburger di coniglio in porchetta accompagnato da una maionese aromatizzata all’arancia e finocchietto per arrivare al dolce con un bomboloncino con cacio e marmellata di Pera Angelica di Serrungarina. . Il Mercatino, come detto, scatterà alle 10,30 per proseguire fino alle 21. L’ingresso è gratuito ed è gratis anche il bus navetta che partirà dal bocciodromo di Tavernelle. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, della Provincia, della Regione e della Pro Loco di Serrungarina (la cui collaborazione ha permesso anche quest’anno all’iniziativa di far parte della rete di proposte "Il Natale che non ti aspetti") e rientra nel progetto di promozione turistica "Let’s Marche". Programma completo sui canali social di Metauro Eventi.