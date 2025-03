Notte da Cinema, la tradizione del ballo in maschera torna a Teatro dopo 14 anni

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 2 marzo 2025 - Il Teatro della Fortuna sabato sera ha riscoperto il fascino della sua ecletticità, trasformandosi in un vero e proprio scrigno di festa e allegria per il Gran Galà di Carnevale 2025, intitolato Notte da Cinema, il Carnevale delle Stelle. Un evento che ha saputo coniugare eleganza e divertimento, regalando agli oltre 550 partecipanti una serata indimenticabile. La festa è stata organizzata da Maybe SRL, società di Claudio Gabellini, già patron dell'Alma Juventus Fano ed editore di TVRS (media sponsor assieme al nostro quotidiano QN-Il Resto del Carlino e Radio Fano), con il patrocinio del Comune di Fano e dell'Ente Carnevalesca, che le ha conferito il proprio sigillo, rendendola la festa ufficiale di questa edizione del Carnevale di Fano.

Sebbene nella stessa serata si siano svolti altri eventi in città, come l'altrettanto partecipazione Ballo in Maschera a Villa Piccinetti, il Gran Galà è stato il cuore della celebrazione ufficiale, riportando dopo 14 anni di assenza un appuntamento che ha fatto la storia del Carnevale fanese. Con 508 ospiti a cena accomodati tra i palchetti, i tre ordini, la platea e il loggione, il teatro ha offerto uno spettacolo non solo sul palco, ma anche tra il pubblico, vestito a festa con maschere sfarzose e abiti scintillanti.

A rendere ancora più speciale la serata, la raffinata cena curata dal ristorante Il Giardino di San Lorenzo in Campo, che ha conquistato tutti con un menù ricercato e un servizio impeccabile. L'atmosfera è stata resa ancora più vivace dallo spettacolo, che ha alternato momenti di pura energia (grazie alle gradite performance di tanti amati cantanti locali) ad altri più emozionanti. Tra gli ospiti principali, Antonio Mezzancella ha saputo incantare il pubblico con la sua straordinaria versatilità artistica, mentre le due splendide vallette, Vittoria Latini e Federica Giovagnoli, hanno accompagnato la conduzione con eleganza.

Grande entusiasmo anche per l'esibizione di alcune giovanissime acrobate di Ancona, che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Dopo la cena e prima che si aprissero ufficializzare le danze, un ulteriore momento di attenzione è stato dedicato alla sicurezza: con l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno effettuato un controllo scrupoloso affinché la capienza fosse rispettata e le uscite di sicurezza restassero sempre libere. Una presenza discreta, ma essenziale per garantire che tutto si svolga in serenità. E quando finalmente è arrivato il momento di scendere in pista, il teatro si è trasformato in una sala da ballo travolgente.

Non poteva mancare l'amministrazione comunale, con in testa l'assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli e il sindaco Luca Serfilippi che, insieme alla prefetto Emanuela Saveria Greco, ha premiato le maschere più belle, scelte da una giuria attenta ai minimi particolari. Il titolo di miglior gruppo mascherato è andato a The Great Showman, che ha saputo conquistare tutti con la sua energia, i costumi sgargianti e l'entusiasmo dei partecipanti. Subito dopo, si è distinto Hollywood Marchette, un gruppo che ha visto tra i suoi interpreti anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Panaroni (presente anche la consigliera regionale Marta Ruggeri), mentre il terzo posto è stato assegnato a una Famiglia Addams perfettamente calata nei ruoli, 'mano' compresa. Tra i personaggi singoli, Batman ha sbaragliato la concorrenza con la sua presenza scenica imponente, mentre il premio per il miglior look da Red Carpet è andato all'eleganza senza tempo di Audrey Hepburne di Colazione da Tiffany. La coppia più affascinante e al tempo stesso inquietante è stata giudicata, invece, quella delle Sorelline di Shining, capace di ricreare perfettamente l'atmosfera enigmatica del celebre film, mentre il riconoscimento per il miglior trucco e parrucco è stato assegnato a un Joker che, con la sua interpretazione intensa, ha reso omaggio in modo impeccabile al personaggio.

A rendere ancora più significativa la serata, un gesto di solidarietà: grazie alla generosa donazione del titolare di Heart System, che si è aggiudicato all'asta una preziosa statuetta realizzata dallo studio orafo A3, sono stati devoluti 4.000 euro all'associazione Openhouse, a dimostrazione di come il Carnevale possa essere non solo divertimento, ma anche condivisione e generosità.

Il Gran Galà di Carnevale 2025 - Notte da Cinema, il Carnevale delle Stelle ha riportato la magia al Teatro della Fortuna, dimostrando che questo splendido spazio può tornare ad essere la cornice perfetta per eventi di grande prestigio. Una notte indimenticabile, tra spettacolo, eleganza e pura gioia.