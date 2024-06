Passaggi festival, variazioni al programma

Fano, 27 giugno 2024 – Variazioni nel programma di Passaggi Festival per la giornata di venerdì 28 giugno a Fano. Per consentire una maggior capienza di pubblico, lo spettacolo teatrale «I libri si sentono soli» tratto dall'omonimo romanzo del direttore dell'ANSA Luigi Contu e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Rossi, che era previsto nell'ex Chiesa di San Francesco, è stato spostato al Pincio sempre nello stesso orario alle ore 22.30 (ingresso gratuito). La presentazione del libro di Luca de Gennaro «Generazione alternativa 1991-1995. Come la musica underground ha conquistato le classifiche e rivoluzionato il mercato» (Rizzoli Lizard) con Luca Valentini, che era previsto al Pincio, si svolgerà al Chiostro delle Benedettine alle 22.30.