Patty Pravo al Lido tra applausi e piccole gaffe

Fano, 22 giugno 2024 – E’ partita una gaffe ma si è conclusa con un trionfo di applausi e sorrisi. Bagno di folla a Fano per Patty Pravo, ieri in concerto al Lido (largo Seneca) per l’evento di punta del festival Boomerang Rewind ‘80 ‘90. C’era pubblico di ogni età, a dimostrazione che la cantautrice veneta, al secolo Nicoletta Strambelli, è davvero un’artista senza tempo.

Ma proprio al momento del taglio del nastro, con il sindaco Serfilippi e la stessa Patty sul palco, è avvenuta una piccola gaffe. Perché il sindaco ha voluto ringraziare organizzatori, sponsor e pubblico con grandi elogi. Cosicché l’artista se ne è uscita con un “Ci sarei anch’io...”, come se sentisse di essere stata dimenticata o non adeguatamente omaggiata. O forse ha voluto fare una battuta ma mettendo ben in chiaro i ruoli. Poi la musica ha spazzato via ogni imbarazzo.

Patty Pravo (accompagnata da Sergio Casabianca e Le Gocce), si è esibita cantando alcuni dei suoi brani più famosi, con il pubblico che l’accompagnava e gli immancabili schermi dei telefoni che l’illuminavano.

Ma, nelle serate di giovedì e venerdì, ad attirare è stata anche la presenza di un ospite internazionale, annunciato dagli organizzatori ma senza svelarne l’identità. Da giorni, al Lido, si aggira infatti Sylvester Stallone, in città in occasione del 40esimo anniversario dall’uscita nelle sale del film Rambo, che proprio venerdì sera è stato trasmesso nei pressi del Club Nautico Fanese e al quale l’attore non ha voluto mancare. Quello a Fano da giorni, in realtà, è Romano Sommadossi, attore e sosia del vero Rambo la cui somiglianza, però, ha tratto in inganno non poche persone desiderose di scattare un selfie col popolare attore statunitense.

Stasera riflettori puntati su l’attore e comico Marco Della Noce e il cantante Marco Ferradini, sullo Stage1 (largo seneca) a partire dalle 21 dove saliranno anche la cantante fanese Asia e i Radio Hitalia. Poco più in la, sullo Stage2, spazio agli Scarrafunky, cover band di Pino Daniele mentre per gli amanti del cinema, sarà Ritorno al Futuro il film in visione al Club Nautico, film la cui auto protagonista, la mitica DeLorean DMC-10, è da giorni esposta lungo la passeggiata del Lido.

A chiudere la 4 giorni sarà domani il concerto di due cover band internazionali: i QuenMania sullo Stage1 (Queen) e gli ZooTv sullo Stage2 (U2).

Restano ovviamente attive le 12 postazioni fisse lungo tutto il percorso: Arzilla Horror Show (personaggi “mostruosi” in zona Arzilla), Street Food aperti dalle 11 alle 24, PalApice (tendone molo di Levante) con sala giochi e subbuteo, CinemaCar (un’area dove poter ammirare l’auto di Ritorno al Futuro), Luna Park con giostre anni 80, Rist80, un tipico ristorante con menù dell’epoca, Vinil Market, una fiera del fumetto, del vinile e dell’oggettistica anni 80, l’esposizione d’arte Art 80, Addams Experience, un tunnel “della paura” che richiama alla Famiglia Addams, il Cineforum, l’area con esposizione di auto e moto d’epoca e il Baby Boomerang, un’intera zona per i più piccoli con tante attività tra cui il gioco dell’Oca/Eco in collaborazione con Aset.