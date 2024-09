Fano, il Perugino fa le valigie. Ma servono 100mila euro

Fano, 4 settembre 2024 – Ci vorranno almeno 100mila euro e diversi mesi di lavoro, forse addirittura un anno, per riportare a Santa Maria Nuova la Pala di Durante, il capolavoro di Pietro Perugino, in esposizione alla Sala Morganti fino al 15 settembre e poi nuovamente inaccessibile per un tempo che pare al momento indefinito.

Vale dunque la pena approfittare di questi ultimi giorni per ammirare l’opera, restaurata dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e protagonista di una mostra, curata da Anna Maria Ambrosini Massari ed Emanuela Daffra, inaugurata a dicembre 2023 e rimasta aperta per nove mesi.

Al pubblico è stata offerta una occasione unica: ammirare a distanza ravvicinata la Pala del Perugino, cosa che ormai non accade per nessuna opera e in nessun museo o chiesa, e di apprezzarne i particolari e la maestria esecutiva. Ma per vedere il capolavoro così da vicino rimangono ancora pochi giorni.

A causa dei costi, infatti, sembra non siano previste ulteriori proroghe dopo quella che ha prorogato l’apertura da aprile, iniziale scadenza dell’evento, al 15 settembre: se ne parlerà questa mattina in giunta. La decisione di far proseguire la mostra per altri 5 mesi era stata presa dall’amministrazione Seri perché a ridosso di aprile i biglietti venduti avevano superato il preventivo dei 40mila euro previsti a bilancio.

Ma se non ci saranno ulteriori proroghe che fine farà la Pala del Durante dopo il 15 settembre? Rimarrà nella sala Morganti ormai chiusa al pubblico?

Per il suo rientro a Santa Maria Nuova sono infatti necessari una serie di accorgimenti e di interventi ai quali ancora l’amministrazione comunale non pare abbia messo mano (ieri pomeriggio era previsto un incontro ai Lavori pubblici).

In particolare dovrà essere previsto un sistema di ancoraggio telescopico per poter controllare con facilità anche la parte posteriore dell’opera, inoltre la predella non sarà più protetta, come un tempo, dal vetro e sarà rafforzato il sistema di sicurezza.

L’ex assessore alla Cultura Cora Fattori rammenta anche l’impegno dell’amministrazione Seri e del suo assessorato per “rafforzare il rapporto con le aziende private attraverso Confindustria, in particolare con la commissione cultura che aveva finanziato il catalogo per bambini”.

“Avevamo elaborato una serie di proposte – rammenta – che prevedevano di invitare le aziende a far visitare la mostra ai loro dipendenti mettendo a disposizione il servizio di laboratori per i bambini; offrire alle imprese un pacchetto per i loro clienti od ospiti che comprendesse la visita alla Pala del Perugino e un tour della città; favorire l’Art Bonus. Spero che l’attuale amministrazione abbia dato seguito al lavoro iniziato”.