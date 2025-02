Rkomi e i post con Umberto Uliva: il successo da Sanremo al Carnevale di Fano

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 19 febbraio 2025 – Non si spengono i riflettori sul fanese Umberto Uliva, il 60enne carabiniere in congedo che con il suo stile dandy ha affascinato il pubblico sul palco di Sanremo 2025.

La vita oltre Sanremo

Dopo la sua apparizione nel gruppo di ballerini che ha accompagnato l’esibizione del rapper Rkomi, la sua vita è tornata alla normalità, ma il suo volto continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Domenica, tra la folla del Carnevale di Fano, Uliva era di nuovo al servizio della comunità, questa volta come volontario della Croce Rossa Italiana. In prima linea tra i soccorritori della sfilata dei carri allegorici, ha dimostrato che la fama non lo ha allontanato dalle sue radici.

Eppure, mentre lui riprende la sua routine, il 31enne rapper milanese continua a promuoverlo, citandolo nei suoi post social e mantenendo alta l’attenzione su di lui. Solo ieri, un post su Instagram ha acceso ancora una volta i riflettori su Uliva, mentre pochi giorni fa un altro post di Rkomi – “Ho portato i miei ragazzi al mare, stasera li porto a ballare” – ha collezionato oltre 133mila ‘mi piace’.

Un sogno che si avvera

Per Uliva tutto questo è ancora incredibile. “È già passata una settimana dalla nostra performance sanremese e mi sembra ancora un sogno!”, racconta con entusiasmo. E la sorpresa non finisce qui: “Quando al mattino ti svegli, accendi la TV e ti ritrovi su RTL 102.5… beh! Confesso che fa un certo effetto!”.

L’ex carabiniere, oggi attore e modello, non avrebbe mai immaginato un percorso simile: “Tutto avrei pensato nella mia vita, ma questa proprio NO! Perché Sanremo è davvero Sanremo!”.

Un’esistenza piena di sorprese

A 60 anni, Uliva ha vissuto un’esistenza piena di svolte inaspettate. Per anni ha indossato la divisa dell’Arma, lavorando alla Centrale Operativa della caserma provinciale. Poi, il congedo nel 2017 e un nuovo inizio. Grazie alla sua iconica barba bianca, è diventato un volto noto nel mondo della moda e dello spettacolo, iniziando con campagne pubblicitarie per prodotti da barba fino ad approdare a videoclip musicali e set cinematografici.

Il grande salto è arrivato con Sanremo, dove è stato scelto per interpretare un ruolo di grande impatto emotivo nel video di Rkomi, diretto da Giulio Squillacciotti. La sua filosofia? “Muovetevi, datevi da fare e createvi nuove opportunità. Dal piccolo nasce il grande”, dice con convinzione. “A me non mi ha aiutato nessuno, sono io il manager di me stesso, e mi sto divertendo molto”.

E ora chissà quali altre sorprese lo attendono, ma una cosa è certa: il fanese che ha conquistato il palco più prestigioso d’Italia non ha alcuna intenzione di fermarsi.