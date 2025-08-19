Strip-Poker, alla Corte Malatestiana una cena che diventa un gioco al massacro

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 19 agosto 2025 - Una cena tra vicini che scivola lentamente in una partita senza esclusione di colpi . È il cuore di Strip-Poker, la commedia brillante di Jean-Pierre Martinez che stasera martedì 19 agosto alle 21.30 animerà la Corte Malatestiana all'interno di “Corte in Scena”. Sul palco l' Accademia Teatro della Fortuna, con la regia di Giacomo Tarsi e l'assistenza di Ninfa Caramanica. L'inizio è quello di una serata ordinaria: Maria e Piero, coppia borghese, aprono le porte di casa ai nuovi arrivati, Giorgia e Armando. Il clima è cordiale, i sorrisi di circostanza. Poi la svolta: Piero propone una versione domestica dello strip-poker. Nessun capo di abbigliamento da togliere, ma maschere sociali da abbassare. Chi perde deve confessare segreti, ammettere colpe, rivelare desideri taciuti. E la serata diventa un anello emotivo.

Il ritmo serrato dei dialoghi , tradotti da Annamaria Martinolli, scandisce l'escalation: piccole crepe che diventano fratture, battute che si trasformano in accuse, complicità che lasciano il posto a imbarazzi e ferite. Il pubblico assisteva come fosse seduto a quel tavolo, troppo vicino per non sentirsi coinvolto. Si ride, ma si ride con un filo di inquietudine, perché ogni battuta porta alla luce fragilità e contraddizioni che appartengono a tutti. Un testo pungente , che diverti e sorprende ma soprattutto costringe a guardarsi allo specchio: cosa succederebbe se qualcuno mettesse in palio i nostri segreti più scomodi? Martinez costruisce un meccanismo ad orologeria, in cui l'ironia diventa arma, la verità merce di scambio, l'intimità un terreno minato . E il finale, annunciato come spiazzante, lascia sospesi tra risata e riflessione.

A dare corpo e voce ai protagonisti saranno Maria Caterina Andreozzi, Lucia Bianchi, Francesco Brunori e Diego Parlanti. Scene firmate da Alessio Valeri, luci curate da Tarsi stesso, suono e costumi del TAM Teatro Alte Marche, che produce lo spettacolo con il sostegno del Comune di Cantiano. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro della Fortuna e online su Vivaticket: intero 18 euro, ridotto 15, ridotto speciale 13 per under 35, over 65, studenti, disabili e soci BCC. Gli accompagnatori di persone con disabilità pagheranno 5 euro. Un appuntamento che porta nella rassegna fanese un mix esplosivo di ironia, tensione e colpi di scena, per una serata in cui il confine tra gioco e realtà diventa pericolosamente sottile.