Carbon Line, si apre lo stato di crisi per il cantiere nautico di Fano

Fano, 9 settembre 2025 – Sarà questa la settimana in cui si aprirà formalmente lo stato di crisi industriale per la Carbon Line, il cantiere nautico di Fano devastato dall’incendio dell’11 agosto. La sottoscrizione dell’accordo tra azienda e sindacati è prevista per giovedì e rappresenta il passaggio necessario per mettere nero su bianco un percorso che, oltre a tutelare i posti di lavoro, permetterà ai dipendenti di accedere a formazioni aggiuntive e a sostegni economici che integrino la cassa integrazione. Ce lo ha spiegato ieri Andrea Piccolo, della Filctem Cgil, che ha parlato di un “atto indispensabile per salvaguardare l’occupazione, perché evita licenziamenti e garantisce salario attraverso la formazione, trasformando un tempo sospeso in una opportunità di crescita professionale”.

Accanto a questo, la notizia che apre un nuovo spiraglio positivo e riguarda i clienti: alcuni di loro hanno già messo a disposizione degli stampi per consentire all’azienda di riprendere in parte l’attività produttiva, nonostante il sequestro ancora in corso dei capannoni. Un segnale che, nel cuore dell’industria fanese, rafforza la fiducia in una ripartenza possibile e vicinissima. Il tavolo di crisi, riunitosi venerdì scorso ad Ancona con Regione, sindacati e proprietà, aveva già aperto la strada. L’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi ha ricordato che “il primo aspetto è la cassa integrazione, già attivata tanto per il personale di Carbon Line quanto per i lavoratori dell’indotto. La misura scadrà a novembre, ma penso di poter dire che non ci saranno problemi per una sostanziosa proroga”. Aguzzi ha inoltre chiesto che, in caso di rientro parziale, sia prevista la rotazione dei lavoratori e ha sottolineato l’impegno della Regione per finanziare corsi di formazione, condizionati però alla dichiarazione dello stato di crisi: “Se tutti questi tasselli dovessero andare al loro posto, direi che le possibilità di ripresa sono serie e concrete”.

Il titolare Michele Pierleoni ha definito l’incontro “positivo e costruttivo”, con l’impegno a verificare la strada migliore tra lo stato di crisi e altre soluzioni alternative. Soddisfatti anche i sindacati, con Piccolo che parla di una “strada giusta già intrapresa” e Ambra Donnini (Femca Cisl) e Daniele De Angelis (Uiltec Uil) al tavolo di Ancona al fianco dei colleghi. Da parte sua, il segretario regionale della Uiltec, Manuel Broglia, ha ribadito “un impegno forte, da parte delle istituzioni, per rilanciare l’attività produttiva e garantire l’occupazione per tutti i lavoratori, sia della Carbon Line sia dell’indotto”.

Questa infatti non è solo una vertenza sindacale: è una questione che attraversa la città, oltrepassa i confini della campagna elettorale e unisce posizioni politiche diverse. Anche se a portare il peso più grande sono le circa trecento famiglie legate al cantiere nautico e all’indotto, che in questa fine estate vivono tra la cassa integrazione già avviata e l’incertezza di un futuro ancora da scrivere.

Ma la politica almeno su questo fronte è compatta: il governatore Francesco Acquaroli ha seguito da vicino l’incontro, mentre Matteo Ricci, europarlamentare e candidato governatore del centrosinistra, ha ricordato che “il lavoro non va in ferie né in campagna elettorale”.