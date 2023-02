Fano, varato il primo catamarano elettrico solare

Il varo del catamarano elettrico a Fano

Fano, 6 febbraio 2023 – Un catamarano a emissioni zero, perché ha bisogno solo del sole. Silent-Yachts ha varato per la prima volta un catamarano elettrico solare nel proprio cantiere navale di Fano, che è stato acquisito nella primavera del 2022.

La prima unità varata è un modello della serie Silent 60. Si tratta di una imbarcazione dotata di 42 pannelli solari per 16 kWp di energia solare che alimentano due motori elettrici da 2 x 250 kW.

Grazie a una batteria con capacità fino a 210 kWh, sarà in grado di navigare in modo efficiente e a emissioni zero solo con l'energia solare, fino a 100 miglia nautiche al giorno per settimane.