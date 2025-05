Da Fano a Venezia, il debutto di Costiera Yacht: il CY39 si battezza al Salone Nautico

Fano (Pesaro e Urbino), 6 maggio 2025 - Un anno fa il cantiere ancora non esisteva. Oggi, Costiera Yacht si prepara a debuttare ufficialmente al Salone Nautico di Venezia, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, con la sua prima creatura: il CY39. Un battesimo importante, che segna l'ingresso sul mercato di una nuova realtà produttiva made in Fano, nata dall'iniziativa di due giovani imprenditori marchigiani con esperienza nel settore: Luciano Savelli 39 anni, da sempre imprenditore nel settore, che in Costiera Yacht si occupa della costruzione e della parte commerciale e Giorgio Santello, 37 anni, da 12 anni nel settore, che segue la parte progettuale e gestionale. “Già la prima volta che sono uscito in barca, ho capito che non avrei mai più potuto allontanarmi da questo mondo”, spiega Savelli.

Il cantiere, operativo dal 2024 nella zona portuale della città, ha puntato su una filosofia che mescola artigianalità e ricerca stilistica, sotto il motto “Innovativo per tradizione”. Il CY39, che sarà presentato in anteprima proprio a Venezia, è il primo modello realizzato, ma anche il manifesto programmatico di un'idea di nautica che guarda al design e alla fruibilità, senza inseguire le mode.

Registrabile come natante ma lungo ben 12 metri, il CY39 è una barca concepita per la navigazione costiera e la vita all'aperto, con linee che richiamano le imbarcazioni tradizionali del Mediterraneo e scelte progettuali che cercano di coniugare comfort, estetica e facilità d'uso. Lo scafo ha un'impostazione classica, mentre il pozzetto è pensato per aprirsi sul mare, con panche lunghe e una plancetta che sfiora i 4 metri. L'interno, tutto giocato sulla luce naturale e sull'idea di open space, rompe con la consuetudine degli spazi stretti e compartimentati: divano, cucina e zona notte convivono in un ambiente unico, con finiture curate e materiali scelti con attenzione.

Per Costiera Yacht, l'appuntamento veneziano rappresenta più di una semplice vetrina. È la prova del nove per testare l'interesse del mercato verso un prodotto che cerca di farsi spazio in un segmento competitivo, puntando su una combinazione di stile classico e sensibilità contemporanea. Savelli e Santello parlano di “una barca per chi ama il mare tutto l'anno” e immaginano il CY39 come compagno ideale di quelle giornate di calma dopo la tempesta, quando il mare torna cristallino e l'orizzonte si apre su scenari silenziosi.

Nel cantiere fanese si lavora già a nuovi sviluppi, ma intanto gli occhi sono puntati su Venezia, dove Costiera Yacht si gioca la sua prima, decisiva carta.